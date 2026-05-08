देशभर दंगली घडवण्याचे भाजपचे षड्यंत्र
हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः देशभर दंगली घडवून आणण्याचे कारस्थान भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू आहे, त्यासाठी प्रशिक्षण हाती घेतल्याची माहिती आहे. गुजरातप्रमाणे देशभर दंगली करून २०२९च्या निवडणुका जिंकायच्या हे षड्यंत्र आधीपासूनच रचले असून विधानसभा निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या दंगली या त्याचे पहिले पाऊल आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले, की भाजपने पश्चिम बंगाल, आसामसह पाच राज्यातील निवडणुकीत हिंदू-मुस्लिम द्वेष वाढवणारा अजेंडा चालवला, त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. कारण जनगणनेनंतर जानेवारी २०२८मध्ये डिलिमिटेशनची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. डिलिमिटेशनसाठी सुप्रीम कोर्टातील कोणत्या निवृत्त न्यायाधीशाला डिलिमिटेशन कमिटीत घ्यायचे, हे सुनिश्चित झालेले आहे. डिलिमिटेशननंतरचा मतदार संघाचा नकाशाही तयार झालेला आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले आहे.
...
तमिळनाडूविषयी...
तमिळनाडूतील राजकीय घडामोडींवर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, की टीव्हीके पक्षाबरोबर निवडणुकीपूर्वीच आघाडी करावी, अशी स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांची मागणी होती. त्या वेळीच तसा निर्णय घेतला असता तर काँग्रेस पक्षाचे जास्त आमदारही निवडून आले असते; पण लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी लढा देणाऱ्या पक्षाबरोबर आघाडी करण्यास काँग्रेस कटिबद्ध आहे, असेही सपकाळ म्हणाले.
