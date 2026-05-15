सरकारी आदेश धाब्यावर, अभूतपूर्व कोंडीत टोल वसुली, पैसे परत देण्याचं धोरणच नाही

सुजित गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा, नवी मुंबई, ता. १४ मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ३५ तासांच्या अभूतपूर्व कोंडीत अडकलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांचीच तब्बल पाच कोटी १६ लाख आठ हजार रुपयांची लूट केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच झालेल्या या कोंडीमुळे हजारो प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून टोल वसूल करण्यात येऊ नये,असे आदेश सरकारने दिले होते; मात्र सरकारच्या त्या आदेशाला हरताळ फासत टोल कंपनीने प्रवाशांचीच लूटमार केली. Questions raised over toll collection during 35 hour expressway congestion.माहितीच्या अधिकारातून उघड झालेल्या या माहितीमुळे टोल कंत्राटदार सर्वसामान्यांनाच काय, बेट सरकारचे आदेशाही धाब्यावर बसवायला मागेपुढे पाहत नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. द्रुतगती महामार्गावर ३ फेब्रुवारी रोजी गॅस टँकरच्या भीषण अपघातामुळे तब्बल ३५ तास वाहतूक कोंडी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टोलवसुली थांबवण्याचे आदेश दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात टोलनाक्यांवर 'बरिअर्स' उशिरा उघडल्या गेल्याने किंवा फास्टेंग स्कॅनर्स चालू राहिल्याने टोलवसुली सुरूच होती..पुणे-बंगळूर अंतर ९३ किमीने कमी होणार, ५-६ तास वेळ वाचेल; ८ पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरच्या कामाला मुहूर्त मिळाला.३५ तासांच्या वाहतूक कोंडीदरम्यान सुमारे पाच कोटी १६ लाख रुपयांहून अधिकची टोलवसुली झाली. अंदाजे एक लाख २० हजार वाहनधारकांच्या 'फास्टॅग' खात्यातून ही रक्कम कपात करण्यात आली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत ढसाळ यांनी मिळवलेल्या माहितीतून हे वास्तव उघडकीस आले. कोंडीत अडकलेल्या अनेक प्रवाशांनी त्या वेळी टोलवसुली थांबवण्याबाबत ईमेलद्वारे तक्रारी केल्या होत्या; मात्र या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याची नोंद प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी मुख्य कार्यालयाने प्रकरण पुणे कार्यालयाकडे वर्ग करून आपले हात झटकले आहेत. या टोलवसुलीचा परतावा देण्याचा प्रस्ताव अद्यापही शासन स्तरावर प्रलंबित आहे..३ फेब्रुवारीला काय घडले?लोणावळ्याजवळील आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपलीन वायू वाहून नेणारा एक टैंकर संध्याकाळी ४.४५ च्या सुमारास उलटल्याने वायुगळती सुरू झाली.स्फोटाचा धोका निर्माण झाल्याने पोलिसांनी मुंबईकडे जाणारी वाहतूक त्वरित थांबवली, तर पुण्याकडे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू ठेवली.काही तासांतच महामार्गावर २० किमीहून प्रवाशांसह लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. अधिक लांबीच्या रांगा लागल्या.मुंबईला होणारा दूध आणि भाजीपाल्याचा पुरवठाही विस्कळित झाल्याने त्याचा फटका शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना बसला..इतर नाक्यांवरही टोलवसुलीअपघातानंतर ३ ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान तब्बल ५.१६ कोटींचा टोल वसूल करण्यात आला, हा आकडा केवळ मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरीलच नव्हे, तर जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलनाक्यांचाही समावेश होता..टोल धोरणाचा अभावआपत्कालीन परिस्थितीत टोल थांबवण्यासाठी शासनाकडे आणि एमएसआरडीसीकडे कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही, असे माहिती अधिकारातून उघड झाले.