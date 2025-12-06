मुंबई

Mumbai Traffic Jam: भीम अनुयायी आणि पोलिसांमध्ये वाद; चुनाभट्टी–सायन कनेक्टर वाहतूक कोंडी निर्माण, काय घडलं?

Chunabhatti-Sion Connector Traffic Jam News: मुंबईतील चुनाभट्टी–सायन कनेक्टर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. भीम अनुयायी आणि पोलिसांमधील वादामुळे हे झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे तणावाचे वातावरण आहे.
मुंबईतील चुनाभट्टी–सायन कनेक्टर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भीम अनुयायी मोठ्या संख्येने चैत्यभूमीकडे जात होते. तर या दरम्यान पोलिसांसोबत बाचाबाची झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे मुंबईत रास्तारोको करण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. अनुयायांनी दादरकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. यामुळे दादरकडे जाणाऱ्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.

