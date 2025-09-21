Thane Traffic: नवरात्रीत ठाणे जिल्ह्यात वाहतुकीत बदल! अनेक मार्ग बंद; काय आहेत पर्यायी मार्ग?

ठाणे : राज्यभरात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात सोमवार (ता. २२) पासून सुरुवात होणार आहे. सर्वत्र देवीच्या आगमनाची जय्यत तयारी सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. नवरात्रोत्सवनिमित्त शहरात विविध ठिकाणी गरबा, दांडिया खेळात येतात. त्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी ठाणे जिल्ह्यातील वाहतुकीत बदल केले आहेत. अनेक मार्ग बंद करण्यात आले असून पर्यायी मार्ग जाहीर करण्यात आले आहेत. .ठाणे वाहतूक विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, नवरात्रोत्सव काळात कल्याणमधील प्रसिद्ध दुर्गामाता मंदिर आणि दुर्गाडी किल्ल्यावर देवीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येतात. परिणामी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असून नागरिकांना सुलभ प्रवास करता येण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत..Navratrotsav: नवरात्रोत्सवासाठी मुंबादेवी मंदिर सज्ज, प्रशासनाची विशेष तयारी .२२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत काही मुख्य मार्गांवरून जड, अवजड आणि मल्टिएक्सल वाहनांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कोणते रस्ते बंद आहेत आणि त्याऐवजी कोणते पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. असे ठाणे वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे..कोणत्या मार्गावर प्रवेश बंदी?कल्याण नाका ते मुद्रा बायपास येथे नवी मुंबई, पनवेल, महापे पाईपलाईन आणि मुद्रा बायपास मार्गे कल्याण शहरात प्रवेश करणाऱ्या सर्व जड आणि अवजड वाहनांना बंदी करण्यात आला आहे.खोणी निसर्ग ढाबा या मार्गावरील तळोजा बायपासमार्गे कल्याण शहराकडे येणाऱ्या जड वाहनांना प्रवेश बंदी असणार आहे.श्रीराम चौकातून कोळसेवाडी हद्दीत जाणाऱ्या जड वाहनांना प्रवेश बंद केला आहे.आधारवाडी चौकातून शहाड, दुर्गामाता चौक, कोनगाव मार्गे भिवंडीकडे जाणाऱ्या जड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे.रांजनोली नाका या ठिकाणाहून कोनगाव मार्गे कल्याण शहरात येणाऱ्या वाहनांना प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे.नेवाळी नाका येथे मलग रोड आणि चक्कीनाका मार्गे कल्याण शहराकडे येणाऱ्या जड वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे..पर्यायी मार्ग काय?कल्याण नाका येथून मुद्रा बायपास येथे जाणाऱ्या वाहनांनी मुद्रा बायपासवरून खारेगाव टोलनाका आणि मुंबई-नाशिक महामार्गाचा वापर करावा.खोणी निसर्ग ढाबा ते तळोजा बायपासमार्गे जाणारी वाहने बदलापूर येथून अंबरनाथ मार्गे काटई बदलापूर चौक – लोढा पलावा – कल्याण फाटा या पर्यायी मार्गाचा वापर करू शकतात.श्रीराम चौकातून कोळसेवाडी हद्दीत जाणाऱ्या वाहनांनी उल्हासनगर येथून शहाड मार्गे अंबरनाथ मार्गावरून प्रवास करावा.आधारवाडी चौक येथून शहाड, दुर्गामाता चौक, कोनगाव मार्गे भिवंडीकडे जाणारी वाहने आधारवाडी चौक ते गंधारी ब्रिज येथून बापगाव मार्गे सोनाळे या पर्यायी मार्गाचा वापर करू शकतात.नेवाळी नाका ते मलग रोड आणि चक्कीनाका मार्गे कल्याण शहराकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी बदलापूर – अंबरनाथ हायवे हा पर्यायी मार्ग आहे..रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दगडांचे रंग वेगवेगळे का असतात? त्यांचा अर्थ काय?.पोलिसांचे आवाहनपोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशाचे पालन करावे. तसेच नागरिकांनी देखील वाहतूक बदलाचे वेळापत्रक पाहून प्रवासाचे नियोजन करावे आणि सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.