Mumbai-Pune Expressway: एकविरा देवीच्या दर्शनाला जाताय? वेळापत्रक पहाच! 'या' मार्गावर बंदी; पर्यायी मार्ग जारी

Traffic Route Change: नवरात्रोत्सवात एकविरा देवी मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत.
मुंबई : राज्यभरात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून अनेक प्रमुख देवी मंदिरात दर्शनासाठी पहाटेपासून भाविकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. लोणावळ्याजवळील वेहेरगाव गडावर असलेल्या कुलस्वामिनी एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी देखील पहाटेपासून भक्ताची मांदियाळी जमली आहे. तर पुढील काही दिवसात गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत.

