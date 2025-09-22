Mumbai-Pune Expressway: एकविरा देवीच्या दर्शनाला जाताय? वेळापत्रक पहाच! 'या' मार्गावर बंदी; पर्यायी मार्ग जारी

मुंबई : राज्यभरात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून अनेक प्रमुख देवी मंदिरात दर्शनासाठी पहाटेपासून भाविकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. लोणावळ्याजवळील वेहेरगाव गडावर असलेल्या कुलस्वामिनी एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी देखील पहाटेपासून भक्ताची मांदियाळी जमली आहे. तर पुढील काही दिवसात गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत..नवरात्रोत्सवात एकविरा देवी मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि सुरक्षित आणि कार्यक्षम वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी, पुणे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी वाहतुकीच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत..Mumbai Local: रेल्वे उशिरा धावते? पूजा करा, वेळेवर येईल! लोकलमध्ये बंगाली बाबांच्या जाहिरातींचा उच्छाद.कोणत्या मार्गावर बंदी?२२ सप्टेंबर २०२५ ते ०२ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान, जड आणि मोठ्या वाहनांना कार्ला फाटा ते श्री एकवीरा देवी पैठ मंदिरापर्यंतच्या रस्त्यावरून जाण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.२७ सप्टेंबर २०२५ ते १ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत, जुन्या मुंबई-पुणे आणि पुणे-मुंबई महामार्गावरील कुसगाव बुद्रुक टोल प्लाझावर सकाळी ६:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत जड आणि मोठ्या वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही..पर्यायी मार्गजुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरून पुण्याकडे जाणारी जड आणि मोठी वाहने एक्सप्रेस हायवे आणि उर्से टोल प्लाझावरून लोणावळ्यातील कुसगाव बुद्रुक टोल प्लाझावरून पुणे शहरात जातील.पुणे-मुंबईकडे जाणारी जड आणि मोठी वाहने एक्सप्रेस हायवेवरून वडगावमधील तळेगाव फाटा आणि उर्से खिंडी मार्गे मुंबईकडे जातील..रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दगडांचे रंग वेगवेगळे का असतात? त्यांचा अर्थ काय?.महालक्ष्मी मंदिरासाठी अतिरिक्त बसची घोषणानवरात्रोत्सवानिमित्त मुंबईतील महालक्ष्मी मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी जमते. अशावेळी बाह्यविकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महालक्ष्मी मंदिरासाठी अतिरिक्त बसची घोषणा केली आहे. याबाबतचे वेळापत्रक जारी केले असून यामध्ये दररोज २५ बस प्रवाशांच्या सेवेसाठी चालवण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.