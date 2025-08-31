मुंबई : राज्य सरकारकडून ई-बाइक टॅक्सी सुरु होणार असल्याची घोषणा झाली आहे. मात्र अद्यापही राज्यभरात बाइक टॅक्सींद्वारे अनधिकृत प्रवासी वाहतूक सुरु असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. मुंबईतही बाइक टॅक्सी सर्रास धावत असून याप्रकरणी परिवहन विभागाने ५७ बाइक टॅक्सींवर कारवाई केली आहे. .राज्यभरात सुरु असलेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतूक सेवेबाबत प्रशासन अॅक्शन मोडवर आलं आहे. राज्य सरकारकडून ई-बाईक टॅक्सी धोरण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र यादरम्यान राज्यात सरकारी परवानगीशिवाय सुरु असणाऱ्या ई-टॅक्सी, ई-बाईक सेवांवर कारवाई होत राहील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. त्यामुळे अशा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी परवाने काढूनच सेवा सुरू करावी, असे आवाहन प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे..Mumbai News: गणेश विसर्जनानंतर मुस्लिम समाजाचा जुलूस, मोहम्मद पैगंबर जन्मदिननिमित्त शासकीय सुट्टीची विनंती.मिळालेल्या माहितीनुसार, परिवहन विभागाकडून अनधिकृत बाइक टॅक्सींविरोधात मुंबईत विशेष कारवाई मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी विविध कंपन्यांच्या एकूण ५७ बाइक टॅक्सींवर कारवाई करून दीड लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नियमांचे उल्लंघन करून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात अशी कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे..मुंबईसह पुणे शहरात ई-बाइक टॅक्सी सेवा सुरू होण्यासाठी विलंब होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ई-बाइक टॅक्सी सेवेसाठी राज्यात चार कंपन्या इच्छुक असून त्यांनी ॲग्रिग्रेटर परवाना मिळण्यासाठी प्रस्ताव मंडला आहे. मात्र त्यात त्रुटी आढळल्याने परिवहन विभागाने प्रस्ताव रद्द करून फेरप्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता ई-बाइक टॅक्सीच्या प्रवासाला विलंब होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची पहिली रचना कोणी केली?.रिक्षाचालकांचा रोजगार धोक्यातराज्य सरकारने ई-बाइक टॅक्सीला परवानगी दिली असून युवकांना स्वयंरोजगाराची संधी याद्वारे मिळणार आहे. मात्र यामुळे रिक्षाचालकांचा रोजगार धोक्यात येणार असल्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला रिक्षा संघटनेकडून विरोध करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.