मुंबई

ST Employees: एसटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक, परिवहनमंत्र्यांचे आश्वासन

Pratap Sarnaik: एसटी महामंडळ कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कामगार संघटनेने आक्रमक भूमिका घेण्याचे म्हटले आहे. तत्पूर्वी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन परिवहनमंत्र्यांनी दिले.
pratap sarnaik
pratap sarnaik sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (ता.७) मंत्रालयात कामगार संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत दिले.

Loading content, please wait...
Mumbai
st bus
st bus employee
pratap sarnaik
Transport Minister

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com