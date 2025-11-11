मुंबई

Thane News: नववर्षात घोडबंदरची कोंडी कायमची सुटणार, प्रवाशांचा प्रवास सुसाट होणार; परिवहन मंत्र्यांची स्पष्टोक्ती

Ghodbunder Road Traffic: घोडबंदर रोडवरील समस्यांबाबत आढावा घेतल्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी जानेवारी २०२६मध्ये घोडबंदर रस्ता पूर्णपणे वाहतूक कोंडीमुक्त होईल, असे म्हटले.
Traffic Free Ghodbunder Road by January 2026

Traffic Free Ghodbunder Road by January 2026

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : डिसेंबरअखेरपर्यंत सेवा रस्ता विलीनीकरण करून घोडबंदर मार्ग कोंडीमुक्त करण्याचे स्वप्न आणखी दोन महिने पुढे सरकले आहे. गायमुख घाटाचे पुनर्पुष्ठीकरण, घोडबंदर सेवा रस्ता जोडणी, अमृत जलवाहिनी टाकणे आणि महावितरणच्या वाहिन्यांचे स्थलांतरण ही सर्व कामे पूर्ण होण्यास विलंब लागत आहे. त्यामुळे आता नवीन वर्षात जानेवारी २०२६मध्ये घोडबंदर रस्ता पूर्णपणे वाहतूक कोंडीमुक्त होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Traffic
pratap sarnaik
Transport Minister
Thane Municipal Corporation
traffice
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com