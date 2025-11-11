Thane News: नववर्षात घोडबंदरची कोंडी कायमची सुटणार, प्रवाशांचा प्रवास सुसाट होणार; परिवहन मंत्र्यांची स्पष्टोक्ती

ठाणे : डिसेंबरअखेरपर्यंत सेवा रस्ता विलीनीकरण करून घोडबंदर मार्ग कोंडीमुक्त करण्याचे स्वप्न आणखी दोन महिने पुढे सरकले आहे. गायमुख घाटाचे पुनर्पुष्ठीकरण, घोडबंदर सेवा रस्ता जोडणी, अमृत जलवाहिनी टाकणे आणि महावितरणच्या वाहिन्यांचे स्थलांतरण ही सर्व कामे पूर्ण होण्यास विलंब लागत आहे. त्यामुळे आता नवीन वर्षात जानेवारी २०२६मध्ये घोडबंदर रस्ता पूर्णपणे वाहतूक कोंडीमुक्त होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. .परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांबाबत आढावा बैठक सोमवारी झाली. ठाणे महापालिका मुख्यालयातील कै. अरविंद पेंडसे सभागृहात ही बैठ झाली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीएचे सह महानगर आयुक्त आस्तिक कुमार पाण्ड्ये, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे आदी उपस्थित होते..Air Pollution: स्मार्ट सिटी बनली धुराची नगरी! प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर; धक्कादायक अहवाल समोर .घोडबंदर रोडवरील विविध समस्यांबाबत ‘जस्टिस फॉर घोडबंदर रोड’च्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत सादरीकरण केले. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एमएमआरडीए, महापालिका, मेट्रो आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून रस्त्यावरील कामांच्या स्थितीची माहिती घेतली. गायमुख घाटातील ठाणे महापालिका हद्दीतील रस्त्यांच्या पुनर्पुष्ठीकरणाचे काम वाहतूक पोलिसांशी समन्वय साधून केले जाणार आहे..ठळक मुद्देकापूरबावडी ते गायमुख या १०.५० किमी अंतरावरील रस्त्याचे काम ५६० कोटींच्या प्रकल्पांतर्गत सुरू आहे.कामासाठी २,१९६ झाडांची कत्तल करण्यात आली असून, विद्युत पोल व वीज वाहिन्यांचे बदल करण्यासाठी ७० कोटींचा खर्च होणार आहे.वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रस्त्यावरील अनेक ठिकाणी एकच लेन सुरू असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे.रात्री ३ नंतर अवजड वाहनांची वाहतूक वाढल्यामुळे गायमुख घाटात कोंडी होत आहे. सकाळी ८ ते ९ वाजता कोंडी फोडण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे..Road Safety Funds: रस्ते सुरक्षेसाठी एक टक्का निधी! पैसे राखून ठेवण्याचे सरकारचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश.गायमुख येणार पालिकेच्या ताब्यातगायमुख घाटाच्या पुनर्पुष्ठीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर घोडबंदर रस्ता ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ठाणे महापालिकेला दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.