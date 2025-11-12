Thane Traffic: ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कधी फुटणार? 'तो' दिवस ठरला!

मुंबई

Ghodbunder Road Traffic: घोडबंदर रोडवर नेहमीच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचे दिसून येते. आता ही वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. यावर मंत्री प्रताप सरनाईकांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
ठाणे : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घोषणा केली की, गायमुख घाटाची पुनर्बांधणी, सेवा रस्ता जोडणी, अमृत पाणी पाईपलाईन बसवणे आणि महावितरणच्या वीज वाहिन्यांचे स्थलांतर यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०२६ पर्यंत घोडबंदर रोड पूर्णपणे वाहतूक कोंडीमुक्त होईल. ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील अरविंद पेंडसे सभागृहात आयोजित ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत मंत्री बोलत होते.

