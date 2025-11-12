Thane Traffic: ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कधी फुटणार? 'तो' दिवस ठरला!

ठाणे : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घोषणा केली की, गायमुख घाटाची पुनर्बांधणी, सेवा रस्ता जोडणी, अमृत पाणी पाईपलाईन बसवणे आणि महावितरणच्या वीज वाहिन्यांचे स्थलांतर यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०२६ पर्यंत घोडबंदर रोड पूर्णपणे वाहतूक कोंडीमुक्त होईल. ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील अरविंद पेंडसे सभागृहात आयोजित ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत मंत्री बोलत होते..या बैठकीला महापालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीएचे सहआयुक्त आस्तिक कुमार पांडे, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) पंकज शिरसाट आणि टीएमसी, एमएमआरडीए, मेट्रो, पीडब्ल्यूडी, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि म्हाडाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. घोडबंदर रोडसाठी जस्टिसचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते..पहिली विमानवाहू युद्धनौका कधी बांधली गेली?.बैठकीदरम्यान जस्टिस फॉर घोडबंदर रोड टीमने मार्गाशी संबंधित मुद्दे मांडले. त्यांच्या सादरीकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर, मंत्री सरनाईक यांनी एमएमआरडीए, टीएमसी, मेट्रो आणि पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांकडून चालू कामांबद्दल अपडेट्स मागितले. त्यांनी गायमुख घाटाचे पुनर्बांधणी वाहतूक पोलिसांशी समन्वय साधून करावी. घोडबंदर रोडवरील उड्डाणपुलांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी एकाच वेळी पूर्ण करावी असे निर्देश दिले..गायमुख घाटाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर घोडबंदर रोड ठाणे महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचे काम जलदगतीने करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. ठाण्यातील अनेक सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन नोव्हेंबरच्या अखेरीस आणि डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत केले जाईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले..Mumbai News: मुंबईत आरोग्यसेवेचा नवा अध्याय! 'या' मोठ्या रुग्णालयाचा चेहरामोहरा बदलणार; रुग्णांना आधुनिक सुविधा मिळणार.आढावा घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये वर्तकनगर, माजीवाडा, कासारवडवली, भाईंदर पाडा आणि आनंदनगर अशा विविध परिसरातील सामुदायिक सभागृहे, खाड्या आणि बागांचे सुशोभीकरण, उपवनचे दिघे जिमखाना, आनंदीबाई जोशी रुग्णालय, महिला वसतिगृह, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय इमारती, क्रीडा संकुल, ग्रंथालये आणि बाजारपेठ आणि तलाव पुनर्विकास प्रकल्प यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.