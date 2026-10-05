Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय?

मुंबई : नाशिकहून पायी मोर्चा घेऊन आलेले आदिवासी विद्यार्थी आज राज्यपाल भवनावर धडकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, 28 सप्टेंबर रोजी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा निघाल्यानंतर आज तो राज्यपाल भवनावर धडकणार आहे. 'मराठी शाळा वाचावा, शिक्षण वाचावा' यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून मोर्चा काढला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर टिळक भवनाबाहेर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. .Mumbai News: गर्जना मोर्चा पोलिसांच्या रडारवर! ठाकरे बंधूंवर गुन्हा दाखल होणार, नेमकं कारण काय? .दरम्यान, काही आदिवासी विद्यार्थी टिळक भवन येथे मुक्कामी थांबले होते पोलीस त्यांच्यावर अरेरावी करून त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. आहेत..Mumbai Morcha: गर्जना मोर्चात 'डुप्लिकेट ज्ञानेश कुमार', मनसैनिकांनी थेट दोरीनेच बांधलं; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.