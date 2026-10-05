मुंबई

Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय?

Tribal Students Protest: आदिवासी विद्यार्थी विविध मागण्यांसाठी राजभवनाच्या दिशेने मोर्चा काढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील टिळक भवनाबाहेर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
Tribal Students Protest

Tribal Students Protest

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नाशिकहून पायी मोर्चा घेऊन आलेले आदिवासी विद्यार्थी आज राज्यपाल भवनावर धडकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

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