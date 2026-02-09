Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांना दिलासा! गावठाण घरांवरील अन्यायकारक दंड रद्द करण्याचा निर्णय; गरजू ग्रामस्थांना न्याय

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गावे, गावठाणे आणि इतर गरजू कुटुंबांना आकारण्यात येणारा तिप्पट दंड रद्द करण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. त्यांनी नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर आणि गटनेत्यांची बैठक घेतली आणि नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून येत्या महासभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यास सांगितले..रविवारी झालेल्या बैठकीला महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत आणि गटनेते सागर नाईक उपस्थित होते. माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक आणि माजी आमदार संदीप नाईक हे देखील उपस्थित होते. जनहित आणि शहर विकासाला प्राधान्य देत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले..Mumbai Fire: मुंबईतील १३ मजली इमारतीला आग, एका महिलेचा मृत्यू, तर...; घटनेचा थरारक व्हिडीओ व्हायरल.गणेश नाईक यांनी त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीच्या गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या काळात झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती प्रशासकीय निर्णय आणि कृतींमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी श्वेतपत्रिका तयार करेल..५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने पूर्ण बहुमत मिळवले आणि त्यानंतर विकासाचे निर्णय वेगाने घेतले जात आहेत. महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर केला जाईल. गणेश नाईक यांनी आश्वासन दिले आहे की भविष्यात मालमत्ता कर आणि पाणी कर वाढवला जाणार नाही आणि कर वाढ टाळण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना केल्या जातील..Mumbai Water: मुंबईकरांसाठी अलर्ट! 30 तास पाणीपुरवठा बंद राहणार; नागरिकांना पाणी साठवण्याचे आवाहन, कधी आणि कुठे?.तर देशाची राजधानी असलेल्या मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा पुलाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी या पुलावर आपत्कालीन व्यवस्था आणि हेलिपॅडसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील खंडाळा घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ एक गॅस टँकर उलटला होता. यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.