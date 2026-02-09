मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांना दिलासा! गावठाण घरांवरील अन्यायकारक दंड रद्द करण्याचा निर्णय; गरजू ग्रामस्थांना न्याय

Gaothan houses Triple penalty cancelled News: गावे आणि गावठाणांमधील गरजू कुटुंबांना आकारण्यात आलेले दंड रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मागील प्रशासनाच्या कामगिरीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गावे, गावठाणे आणि इतर गरजू कुटुंबांना आकारण्यात येणारा तिप्पट दंड रद्द करण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. त्यांनी नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर आणि गटनेत्यांची बैठक घेतली आणि नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून येत्या महासभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यास सांगितले.

