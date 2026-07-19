Raj Thackeray: राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर माकडांची एंट्री! घरात गोंधळाचे वातावरण; बचावासाठी पोलिसांसह अग्निशमन दलाला पाचारण

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी माकडांचा एक कळप घुसला. माकडांच्या अचानक प्रवेशामुळे घबराट पसरली. घरात माकडांना पाहून कुटुंबीय आणि कर्मचारी घाबरले. यानंतर तात्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती देण्यात आली. हे प्रकरण गंभीर मानून पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला आणि या वन्य प्राण्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी मदत मागितली. .घटनास्थळी पोहोचलेल्या पथकाने माकडांना कोणतीही इजा न होता घरातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, माकडांचा कळप घराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये फिरत होता. त्यामुळे काही काळ घरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. सध्या राज ठाकरे यांच्या घरातून माकडांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू आहे. .Maharashtra Rain: वादळी वाऱ्यासह धो-धो कोसळणार! राज्यातील २८ जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट; सतर्कतेचा इशारा जारी .मुंबईसारख्या महानगरात माकडांच्या निवासी भागात शिरण्याच्या घटना क्वचितच घडतात. कधीकधी वन्य प्राणी लोकवस्तीच्या भागात पोहोचतात. अन्नाचा शोध आणि नैसर्गिक अधिवासाचा नाश ही अशा घटनांमागील प्रमुख कारणे असू शकतात. पहाटेपासून राज ठाकरे यांच्या घराच्या परिसरात माकडांचा एक कळप फिरत होता, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जसे माकडं राज ठाकरे यांच्या घराच्या बाल्कनीत पोहोचली आणि आत शिरण्याचा प्रयत्न करू लागली, तसे तिथे तैनात असलेले सुरक्षा कर्मचारी घाबरले. .परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. माहिती मिळताच, पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसर सील केला आणि अग्निशमन दलाचीही मदत घेतली. राज ठाकरे यांचे घर त्याच्या भव्यतेसाठी आणि सुरक्षेसाठी ओळखले जाते, परंतु निसर्गाचे हे खोडकर प्राणी सुरक्षेपुढे फिके पडले. सुमारे अर्धा तास, माकडांच्या या फौजेने शिवतीर्थ यांच्या परिसरात आणि त्यांच्या बाल्कनीमध्ये धुमाकूळ घातला..माकडांना पकडून सुरक्षितपणे हलवण्यासाठी अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी संयुक्त मोहीम सुरू केली. झाडांमधून आणि बाल्कनींमधून वेगाने धावणारी माकडे आणि त्यांना नियंत्रणात आणण्याचे सैनिकांचे प्रयत्न पाहण्यासाठी जवळच लोकांची गर्दी जमली होती. माकडांना कोणतीही इजा न करता त्यांना तिथून हलवणे हे सैनिकांपुढील आव्हान होते. निवासस्थानी माकडांच्या टोळक्याने केलेल्या घुसखोरीमुळे दादर पोलीस आणि अग्निशमन दलाला अथक परिश्रम करावे लागले..Mumbai Rain: आनंदवार्ता! बारवी धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा; मुंबईतील ७ धरणात किती साठा? आकडेवारी समोर .यात कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठ्या मालमत्तेचे नुकसान झाले नसले तरी, शिवतीर्थ यांच्या बाल्कनीतील माकडांच्या उपस्थितीमुळे संपूर्ण मुंबईत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अशीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी प्रशासन आता शिवाजी पार्कमधील झाडांवर राहणाऱ्या या प्राण्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा विचार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.