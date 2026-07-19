मुंबई

Raj Thackeray: राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर माकडांची एंट्री! घरात गोंधळाचे वातावरण; बचावासाठी पोलिसांसह अग्निशमन दलाला पाचारण

Monkeys At Raj Thackeray Residence: मुंबईतील दादर परिसर, आणि विशेषतः ऐतिहासिक शिवाजी पार्क, शांतता आणि राजकीय घडामोडींसाठी ओळखला जातो. पण आज सकाळी येथील दृश्य एखाद्या चित्रपटातील दृश्यापेक्षा कमी नव्हते.
Monkeys At Raj Thackeray Residence

Monkeys At Raj Thackeray Residence

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी माकडांचा एक कळप घुसला. माकडांच्या अचानक प्रवेशामुळे घबराट पसरली. घरात माकडांना पाहून कुटुंबीय आणि कर्मचारी घाबरले. यानंतर तात्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती देण्यात आली. हे प्रकरण गंभीर मानून पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला आणि या वन्य प्राण्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी मदत मागितली.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Mumbai
mns
Monkey
mns party
MNS Chief Raj Thackeray