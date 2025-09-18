मुंबई

उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी कोणत्या अधिकाराखाली स्थगिती दिली? हायकोर्टाची विचारणा, बेकायदा इमारत प्रकरणी अडचणी वाढणार

Navi Mumbai : वाशीतील दोन बेकायदा इमारती पाडण्याच्या नोटीसीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून हायकोर्टाने शिंदेंना त्यांच्या अधिकाराबाबत विचारणा केलीय.
नवी मुंबई महानगरपालिकेनं अतिक्रमण पाडण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र या नोटिसीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. यावरून हायकोर्टानं एकनाथ शिंदे यांना फटकारलं आहे. महानगरपालिकेच्या नोटीस कोणत्या अधिकाराखाली रोखल्या असा प्रश्न हायकोर्टानं विचारलाय. नवी मुंबईथील वाशी इथल्या १४ मजली नैवेद्य आणि ७ मजली अलबेला या इमारतींना बेकायदा इमारत घोषित केलं होतं. .

