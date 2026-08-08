Tukaram Mundhe: 'आयआयटी मुंबई' मध्ये एफडीएची धाड, दोन हॉस्टेल मेस बंद; २२ जणांना अटक

मुंबई : पवई येथील आयआयटी बॉम्बे कॅम्पसमधील दोन हॉस्टेल मेस आवश्यक अन्न परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे तपासणीत आढळून आल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांना तात्काळ व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई ४ ते ६ ऑगस्टदरम्यान करण्यात आली..एफडीएला प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर आयआय टी बॉम्बेतील तीन हॉस्टेल मेसची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये हॉस्टेल क्रमांक १ आणि हॉस्टेल क्रमांक ३ मधील मेसकडे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत आवश्यक अन्न परवा ना किंवा नोंदणी नसल्याचे निदर्शनास आले. त्या मुळे दोन्ही मेसना व्यवसाय बंद कर ण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या..Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.हॉस्टेल क्रमांक १२, १३ आणि १४ मधील अन्नपूर्णा केटरिंग सर्व्हिसेसकडे वैध परवाना असला तरी अन्न सुरक्षा नियमांतील त्रुटी आढळल्याने सुधारणा नोटीस देण्यात आली. राज्यभराच्या विशेष मोहिमेत एफडीएने प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाला विरोधात १९ गुन्हे दाखल करून २२ जणांना अटक केली..कॅटररला दंडएमएमआरडीएच्या स्वयंपाक घरात तीन दिवसांपूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत एमएमआरडीएने त्रयस्थ कंपनीला किचन चालवण्यासाठी दिले होते. या स्वयंपाक घराचा ही परवाना नसल्याचे व इतर ही स्वच्छतेच्या बाबतीत त्रुटी एफडीएच्या कारवाईत निदर्शनास आल्या. त्यांनतर, या एफडीए नोटिस जारी स्वयंपाक घर बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि एक लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे..Mumbai Crime : लोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल; आरोपी १२ तासांत ताब्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.