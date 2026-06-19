Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई

मुंबई : राज्यभरात तुकाराम मुंढेंकडून गुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त तसेच अमली अन्नपदार्थविरोधात मोठी कारवाई केली जात आहे. अशातच अन्न व औषध प्रशासनाकडून मुंबईत भेसळयुक्त आणि दूषित खाद्यपदार्थांविरोधात धडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये १ हजारहून अधिक किलो संशयित भेसळयुक्त मिठाई आणि मावा जप्त करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत एफडीएच्या पथकाकडून गिरगाव आणि कुंभारवाडा परिसरातील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. कारवाई ठिकाणी एफडीए पथकाला अस्वच्छ पद्धतीने मिठाई आणि माव्याची साठवणूक केल्याची माहिती मिळाली. त्या माहिती अंतर्गत धडक कारवाई करत एफडीएच्या पथकाने १,३२८ किलो संशयित भेसळयुक्त मिठाई आणि मावा जप्त केला..Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.भेसळखोरांना कारवाईचा धसकाराज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त आणि दूषित खाद्यपदार्थांविरोधात तुकाराम मुंढेंची धडक मोहिम सुरू आहे. याचा मोठा धसका भेसळखोरांनी घेतल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कारवाईच्या भीतीपोटी काही भेसळखोरांनी तळोजा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दूषित अन्नपदार्थांची पाकिटे उघड्यावर फेकून दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तळोजा येथे भुयारी मार्गलगत मेट्रो पुलाखाली काही व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त व दूषित खाद्यपदार्थांची पॅकेट्स टाकल्याचे निदर्शनास आले आहे..भेसळयुक्त खवा, चीज, दूध आणि इडलीची विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने हे पॅकेट्स फेकून दिले असावे अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु आहे. एफडीएच्या कारवाईच्या भीतीपोटी संबंधितांनी हा प्रकार केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या खाद्यपदार्थामुळे परिसरात अस्वच्छता पसरली असून दुर्गंधी निर्माण झाली आहे. यावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा दणका! विशेष मोहिमेत २ कोटींचा साठा जप्त, १६ जणांना अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.