मुंबई

Tukaram Mundhe: मंत्रालयातील 'स्वच्छ' कॅन्टीनचा दावा खोटा, एफडीएच्या अहवालाबाबत उच्च न्यायालयाचे आश्चर्य

FDA Action: एफडीएचा मंत्रालयातील 'स्वच्छ' कॅन्टीनचा दावा खोटा असल्याचे समोर आले असून असा अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश तुकाराम मुंढे यांना हायकोर्टाने दिले.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मंत्रालय, विधान भवन येथील तीन उपाहारगृहे ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा दिलेला अहवाल वकिलांच्या समितीने केलेल्या तपासणीनंतर खोटा असल्याचे उघड झाले. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३१) घेतली आणि मुंबईतील खासगी उपाहारगृहे आणि हॉटेल्सविरुद्ध केलेल्या पक्षपाती कारवाईबद्दल जाबही विचारला. तसेच अन्य उपाहारगृहे आणि हॉटेल्सप्रमाणे मंत्रालयातील उपाहारगृहांनाही स्थिती सुधारण्याबाबत नोटीस बजावण्याचे आदेश एफडीएला दिले.

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