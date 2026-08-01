Tukaram Mundhe: मंत्रालयातील 'स्वच्छ' कॅन्टीनचा दावा खोटा, एफडीएच्या अहवालाबाबत उच्च न्यायालयाचे आश्चर्य

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मंत्रालय, विधान भवन येथील तीन उपाहारगृहे ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा दिलेला अहवाल वकिलांच्या समितीने केलेल्या तपासणीनंतर खोटा असल्याचे उघड झाले. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३१) घेतली आणि मुंबईतील खासगी उपाहारगृहे आणि हॉटेल्सविरुद्ध केलेल्या पक्षपाती कारवाईबद्दल जाबही विचारला. तसेच अन्य उपाहारगृहे आणि हॉटेल्सप्रमाणे मंत्रालयातील उपाहारगृहांनाही स्थिती सुधारण्याबाबत नोटीस बजावण्याचे आदेश एफडीएला दिले..मंत्रालयातील उपाहारगृहे ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा दावा करणाऱ्या अहवालांची एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पडताळणी करावी आणि खोटा अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेशही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले. एफडीए आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे करीत असलेले काम कौतुकास्पद आहे; परंतु त्याच वेळी या यंत्रणेने निष्पक्ष राहणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने बजावले. एफडीएने सर्वांना समान वागणूक द्यावी. त्यांनी निष्पक्ष आणि न्याय्य असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले..Mumbai Local Megablock: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसं आहे रेल्वेचं वेळापत्रक?.कारवाई ४५ मिनिटांत आटोपलीअन्नसुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या उपाहारगृहे आणि हॉटेलांवर कारवाई करताना एफडीएने न्याय्य, निष्पक्ष आणि एकसमान वागणे अपेक्षित आहे. परंतु एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एक झुरळ आढळल्याने परवाना निलंबनाची कारवाई केली. अन्य खासगी उपाहारगृहे, रेस्टॉरंटची सात ते नऊ तास पाहणी करणाऱ्या एफडीएला मंत्रालयातील उपाहारगृहांमध्ये एकही माशी, मुंग्या किंवा झुरळ आढळून आले नाही. ही पाहणी अवघ्या ४५ मिनिटांत आटोपली. याउलट एफडीएने त्यांना ९८ टक्के स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र दिल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच चार वकिलांच्या समितीला या उपाहारगृहांच्या तपासणीचे आदेश दिले..न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वकिलांच्या समितीने मंत्रालयातील उपाहारगृहांची पाहणी केली असता, त्यांना तेथे मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळली. तिथे सांडपाण्याची व्यवस्था तुटलेली होती, गटारे उघडी होती आणि स्वयंपाकघरातील जमिनीवर व भिंतींवर झुरळ व माश्या फिरताना आढळल्या. समितीने सादर केलेली छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली..Print Newspaper Closed: वृत्तपत्र खरेदीबाबत सरकारचा २४ तासांत यू-टर्न, ई-पेपर लागू करण्याची अट मागे .परवाना निलंबित करा !केळ्यावरील बाजू काळसर पडल्याच्या कारणास्तव एफडीएने फोर्ट परिसरातील पूर्णिमा रेस्टॉरंटला व्यवसाय परवान्याच्या निलंबनाची नोटीस बजावली होती; मात्र अस्वच्छ स्थितीतील मंत्रालयातील उपाहारगृहे ही नियमांचे ९८ टक्के पालन करणारी घोषित केल्याबाबत न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. .याच नियमानुसार मंत्रालयाच्या उपाहागृहाचा परवाना निलंबित केला पाहिजे, असे न्यायालयाने एफडीएला सुनावले अथवा अन्य दोन उपाहारगृहांचे परवाने निलंबित करण्याचा निर्णय मागे घ्या. आम्हाला समानता हवी आहे. या देशात कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही, असे न्यायालयाने एफडीएला सुनावले. तसेच पूर्णिमाला व्यवसाय थांबवण्याची दिलेली नोटीस आता सुधारणा नोटिशीत रूपांतरित केली जाईल आणि पुन्हा एकदा रेस्टॉरंटची तपासणी केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली..न्यायालयाचे आदेशन्यायालयाने पूर्णिमा रेस्टॉरंटला दिलेली स्थगिती नोटीस ही कारणे दाखवा व सुधारणा नोटिशीमध्ये बदलण्याचे आणि मंत्रालयातील तीन उपाहारगृहांनाही अशाच प्रकारच्या नोटिसा देण्याचे आदेश एफडीएला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.