FDA: तुकाराम मुंढेंचा प्रहार! बदलापुरात मोठी कारवाई, दोन टपऱ्या सील; भेसळखोरांसह अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले

बदलापूर : अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून महाराष्ट्रातील अवैध धंद्यांविरोधात कारवाईचा धडाकाच सुरु केला आहे. भेसळयुक्त प्रदार्थांच्या विक्रीसह तंबाखू, गुटखा अशा अमली पदार्थांच्या विक्रीवर कारवाई केली जात आहे. नुकतेच एफडीएने स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पारसी डेअरी फार्मचा परवाना निलंबित केला. राज्यभरात कारवाई सुरु असताना बदलापुरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी एफडीएने मोठी कारवाई केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तुकाराम मुंढे यांनी बदलापुरात अन्न आणि औषध प्रशासनांना पुन्हा एकदा कारवाई केली आहे. बदलापूर पश्चिमेकडे बस डेपो परिसरातील दोन टपऱ्या सील करण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थ आढळून आल्यामुळे स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात आली आहे..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच शिरगावातील फ्लिपकार्ट मिनिट्सवर कारवाई करण्यात आली होती. खराब आणि एक्सपायरी डेट झालेले खाद्यपदार्थ ग्राहकांना दिल्या प्रकरणी एफडीएने कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यांनतर आता पुन्हा एकदा बदलापुरातील दोन टपऱ्या सील करण्यात आल्यामुळे भेसळखोर तसेच अवैध मार्गाने अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत..गुटखा आणि पान मसाला निर्मिती कारखान्यावर धाडअन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिसांना अकोला एमआयडीसी परिसरात प्रतिबंधित गुटखा आणि पान मसाला निर्मिती सुरु असल्याची माहिती मिळाली होती. ती माहिती मिळताच एफडीए आणि पोलिसांनी गुटखा आणि पान मसाला निर्मितीच्या कारखान्यावर धाड टाकली. या कारवाईत ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..Mhada: म्हाडाकडून रहिवाशांना नोंदणी शुल्क माफ, जोगेश्वरीच्या पुनर्विकसित सदनिकांसाठी दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.