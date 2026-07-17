मुंबई

Parsi Dairy License Suspended : तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुन्या पारसी डेअरीचा परवाना निलंबीत; कोट्यावधींचे साहित्य जप्त

FSSAI Action Mumbai Parsi Dairy : मुंबईतील शंभर वर्षांहून अधिक जुना इतिहास असलेल्या पारसी डेअरीचा अन्न व्यवसाय परवाना महाराष्ट्र एफडीएने निलंबित केला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कारवाईत कोट्यवधींचे साहित्यही जप्त करण्यात आले.
Parsi Dairy License Suspended mumbai tukaram mundhe

Parsi Dairy License Suspended mumbai tukaram mundhe

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील प्रसिद्ध पारसी डेअरी फार्म प्रा. लि. या संस्थेचा अन्न व्यवसाय परवाना (एफएसएसएआय) निलंबित केला आहे. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे तपासात आढळून आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

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