Parsi Dairy License Suspended : तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुन्या पारसी डेअरीचा परवाना निलंबीत; कोट्यावधींचे साहित्य जप्त

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील प्रसिद्ध पारसी डेअरी फार्म प्रा. लि. या संस्थेचा अन्न व्यवसाय परवाना (एफएसएसएआय) निलंबित केला आहे. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे तपासात आढळून आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे..एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी १४ जुलै २०२६ रोजी प्रिन्सेस स्ट्रीट, मरीन लाइन्स, काळबादेवी येथील पारसी डेअरी फार्मची तपासणी केली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ तसेच फूड बिझनेस लायसन्सिंग अँड रजिस्ट्रेशन रेग्युलेशन्स, २०११ मधील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. त्यानंतर विभागीय सहाय्यक आयुक्त (अन्न) आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांनी १५ जुलै रोजी संस्थेचा परवाना निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले..तपासणीत काय आढळले?तपासणीदरम्यान कच्चे दूध उतरविण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसल्याचे, भिंतींवर बुरशी साचलेली असल्याचे आणि कच्चा माल थेट जमिनीवर ठेवण्यात आल्याचे आढळले. तसेच उत्पादन परिसरात कीटक आणि उंदरांचा वावर असल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. परवाना निलंबित असताना संबंधित संस्थेला अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री किंवा वितरण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.सन १९१६ पासून कार्यरत असलेल्या या ऐतिहासिक डेअरीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, कंपनी सध्या एफएसएसएआयच्या तांत्रिक अटी आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे..राज्यव्यापी विशेष मोहिमेचा भागपारसी डेअरी फार्मवरील कारवाई ही १४ आणि १५ जुलै रोजी राबविण्यात आलेल्या राज्यव्यापी विशेष तपासणी मोहिमेचा भाग होती. या मोहिमेत एफडीएने राज्यभरातील डेअरी उद्योग, अन्न उत्पादक, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि विक्रेत्यांची तपासणी केली.या कारवाईत १ कोटी ९० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले. त्यामध्ये २ हजार ३१७ लिटर दूध आणि ६ हजार ८४९ किलो दुग्धजन्य पदार्थ असून त्यांची किंमत सुमारे ४५ लाख ७८ हजार रुपये आहे..Tukaram Mundhe: सिया गोयलच्या कुटुंबियांना तुकाराम मुंढेंच्या पथकाचा दणका; पुण्यातलं दुकान केलं सील, आठ लाखांचा माल जप्त.इतर ठिकाणीही कारवाईगोवंडी येथील सूफी डेअरीमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून उघड्या टाक्यांमध्ये आणि प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये साठवलेले १ हजार ६८३ लिटर दूध जप्त करण्यात आले. हे दूध नियमानुसार सीलबंद पॅकेजिंगमध्ये विक्रीसाठी असणे आवश्यक होते.मुलुंड येथील अग्रवाल एंटरप्रायझेसमधून बॅच क्रमांक आणि एक्सपायरी तारीख नसलेले चीज, बर्फी आणि खुले पनीर जप्त करण्यात आले. हे पनीर बनावट असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.दरम्यान, औषध विभागाने जोगेश्वरीतील जेके सोप बाजारवर छापा टाकून सुमारे ११ लाख रुपयांचे विनालेबल साबण जप्त केले. या उत्पादनांवर बॅच क्रमांक, उत्पादकाचे नाव-पत्ता आणि उत्पादनाची तारीख यासारखी अनिवार्य माहिती नमूद करण्यात आली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.