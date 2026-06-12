मुंबई : राज्यभरात अन्न व - औषध प्रशासनाने (एफडीए) १० जूनला मोठी कारवाई करत प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला तसेच संशयित व निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांवर कारवाई केली. या मोहिमेत ३० ठिकाणी छापा टाकून सुमारे तीन कोटी ९५ लाख ४७ हजार न्य रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला..या कारवाईदरम्यान २१ जणांना अटक करण्यात आली, तर १७ आस्थापने सील करण्यात आल्या. तसेच एक वाहनही जप्त करण्यात आले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागात ही मोहीम राबविण्यात आली..FDA Action: कर्जतमध्ये तुकाराम मुंढेंची कारवाई! कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने शहरातील हॉटेल बंद .अधिकाऱ्यांनी अन्नसुरक्षा राज्यभरातील १३ आस्थापनांची तपासणी करून सुपारी, खाद्यतेल, पिण्याचे पाणी, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खवा, पेढा, तूप, गूळ आदी अन्नपदार्थांचा तीन कोटी ९४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा एक लाख सात हजार किलोहून अधिक साठा जप्त केला. या पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत..गुटखाविरोधात कारवाईप्रतिबंधित गुटखा व पानमसाल्याची विक्री, साठवणूक आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात १२ एफआयआर दाखल करण्यात आले. मुंबईत तीन, कोकणात १४, पुण्यात एक आणि नागपुरात दोन जणांना अटक केली..Mumbai Traffic : मुंबईत प्रवास करताय? LBS मार्गावर 'या' तारखेपर्यंत रात्रीच्या वेळेत वाहतूक बंद; घरून निघण्यापूर्वी पर्यायी मार्ग जाणून घ्या.साठा जप्तसोलापूरमध्ये रंगीत आणि निकृष्ट दर्जाची तीन कोटींची सुपारी जप्तधुळेमध्ये भेसळयुक्त सुपारीचा ७३ लाखांचा साठा पकडलाअंधेरीत कृत्रिम रंगमिश्रित चहा पावडर जप्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.