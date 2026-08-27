मुंबई

सणासुदीत अन्नसुरक्षेवर FDAची नजर! शाळा, अंगणवाड्यांसह सेंट्रल किचनची तपासणी; नवे आदेश जारी करणार

Tukaram Mundhe: सणासुदीत अन्नसुरक्षेवर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर ठेवली जात आहे. या संदर्भात नवे आदेश जारी केले जाणार आहेत.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सणासुदीच्या काळात अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असून, या संदर्भातील आदेश एक-दोन दिवसांत जारी केला जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

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