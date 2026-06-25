Tukaram Mundhe Transfer News : तुकाराम मुंढे यांची बदली होणार?, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ विधानसभेत दिली माहिती

FDA Commissioner Maharashtra : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या राज्यभर सुरू असलेल्या धडक कारवायांची दखल घेत विधानसभेत बुधवारी सर्वपक्षीय सदस्य एकवटले. भेसळखोर आणि अवैध व्यावसायिकांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेमुळे एफडीए विभाग चर्चेत आला असून, मुंढे यांच्या कामाचे सदस्यांनी तोंडभरून कौतुक केले. त्याचबरोबर त्यांच्या बदलीच्या चर्चांना पूर्णविराम देत किमान तीन वर्षे त्यांची बदली करू नये, अशी आग्रही मागणीही करण्यात आली..अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी संत तुकाराम आणि संत नरहरी सोनार यांच्या गुरुबंधुत्वाचा संदर्भ देत, "आयुक्त तुकाराम आणि मंत्री नरहरी यांनीही सहयात्री बनून राज्यातील भेसळ रोखण्यासाठी एकत्रितपणे काम करावे," असे मत व्यक्त केले..राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंढे यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक करत, "एफडीएला चर्चेत आणण्याचे मोठे श्रेय तुकाराम मुंढे यांना जाते. भेसळखोरांविरोधातील कठोर कारवाईमुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून, समाजमाध्यमांवरून त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांना आवश्यक सुरक्षा द्यावी आणि तीन वर्षे त्यांची बदली करू नये," अशी मागणी केली..काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही मुंढे यांचे अभिनंदन करत विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली. "अनेक खाद्यपदार्थांमधील भेसळीवर प्रभावी कारवाई सुरू आहे. विभागाचे पथक वेगाने काम करत आहे. विरोधी बाकावर असूनही विभागाला मंजूर निधी पूर्ण मिळावा, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू," असे ते म्हणाले..Tukaram Mundhe: हॉटेलात मोफत अन् स्वच्छ पिण्याचं पाणी बंधनकारक, सुरक्षित अन्नासाठी कठोर नियम; तडजोड नाही, तुकाराम मुंढेंचा इशारा.शिवसेना आमदार अर्जुन खोतकर यांनी राज्यातील वाढत्या आजारांचे कारण भेसळयुक्त अन्नपदार्थ असल्याचे सांगत, "तुकाराम मुंढे यांच्या धडाडीमुळे हे खाते प्रथमच चर्चेत आले आहे. त्यांनी जे केले, ते याआधीच्या अधिकाऱ्यांनी का केले नाही? याची चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी केली..दरम्यान, आमदार सुनील शेळके यांनी भेसळखोरांवर सातत्याने कारवाई होत असली तरी अनेक जण पुन्हा त्याच गुन्ह्यात सापडत असल्याकडे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अशा संबंधितांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.मुंढे आणि झिरवाळ यांच्या समन्वयातून एफडीए विभाग अधिक प्रभावीपणे काम करत असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील भेसळमुक्त अन्नसाखळीसाठी सुरू असलेल्या या मोहिमेला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र विधानसभेत पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.