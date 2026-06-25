मुंबई

Tukaram Mundhe: हॉटेलात मोफत अन् स्वच्छ पिण्याचं पाणी बंधनकारक, सुरक्षित अन्नासाठी कठोर नियम; तडजोड नाही, तुकाराम मुंढेंचा इशारा

Tukaram Mundhe food safety warning to hotels: राज्यातील सर्व हॉटेल-उपाहारगृहांना मोफत, स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे, एफएसएसएआय परवाना, स्वच्छता व वैद्यकीय तपासणीसह अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन अनिवार्य; उल्लंघन करणाऱ्यांवर परवाना रद्दीसह कठोर कारवाई
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: ग्राहकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न देण्याबाबत राज्यातील हॉटेल्स, उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट्स, कॅन्टीन, केटरिंग सेवा, बेकरी, मिठाई दुकाने, क्लाउड किचन्स तसेच ऑनलाइन अन्न वितरणाशी संबंधित सर्व व्यवसायांना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कडक आदेश दिले आहेत. शिवाय ग्राहकांना मोफत सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.

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