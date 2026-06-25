Tukaram Mundhe: हॉटेलात मोफत अन् स्वच्छ पिण्याचं पाणी बंधनकारक, सुरक्षित अन्नासाठी कठोर नियम; तडजोड नाही, तुकाराम मुंढेंचा इशारा

मुंबई: ग्राहकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न देण्याबाबत राज्यातील हॉटेल्स, उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट्स, कॅन्टीन, केटरिंग सेवा, बेकरी, मिठाई दुकाने, क्लाउड किचन्स तसेच ऑनलाइन अन्न वितरणाशी संबंधित सर्व व्यवसायांना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कडक आदेश दिले आहेत. शिवाय ग्राहकांना मोफत सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी, प्रशिक्षण, स्वच्छतेचे नियम, कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगवेगळे ठेवणे, तापमान नियंत्रण आणि साठवणुकीच्या मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. संबंधित सर्व व्यवसायांसाठी सर्वंकष अन्न सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी करण्यात आला असून नव्या आदेशानुसार सर्व अन्न व्यवसायांसाठी एफएसएसएआयचा परवाना किंवा नोंदणी अनिवार्य राहणार आहे. .आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा आदेश जारी केला असून, अन्नसुरक्षा व मानके कायदा-२००६ अंतर्गत असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्यात करण्यात आलेल्या तपासण्यांदरम्यान अनेक आस्थापनांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई, खटले दाखल करणे तसेच परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा एफडीएने दिला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, "ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.".Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...या बाबी बंधनकारकसाखळी उपाहारगृहांना मेन्यूमध्ये अन्नपदार्थांची कॅलरी, पोषणमूल्ये आणि अॅलर्जीविषयक माहिती प्रदर्शित करावी लागणारवर्तमानपत्र किंवा छापील कागदामध्ये अन्नपदार्थ देण्यास बंदी तसेच वापरलेल्या खाद्यतेलाच्या पुनर्वापरावरही कठोर निर्बंधक्लाउड किचन्स, ऑनलाइन अन्न व्यवसायांना परवाना क्रमांक व इतर आवश्यक माहिती ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारकवार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या अन्न व्यवसायांना एफएसएसएआय मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत दरवर्षी अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.