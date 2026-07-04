Tukaram Mundhe Energy Drink Action : पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसारख्या कंपन्यांना तुकाराम मुंढेंचा तगडा दणका; 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द लिहल्यास थेट कारवाई

Energy Drink Labeling : राज्यात सुरू असलेल्या 'सेव्ह ड्रग, सेव्ह फूड' मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) तथाकथित 'एनर्जी ड्रिंक' विकणाऱ्या कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसह १० ते १२ कंपन्यांना ३० जून रोजी नोटीस बजावण्यात आली असून, उत्पादनांवर 'एनर्जी ड्रिंक' असा उल्लेख करण्यास कायद्यानुसार परवानगी नसल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. याशिवाय शैक्षणिक संस्थांच्या ५०० मीटर परिसरातील विक्रीबाबतही लवकरच कठोर आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?पत्रकार परिषदेत बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले, "बाजारात जे तथाकथित (सो-कॉल्ड) एनर्जी ड्रिंक्स मिळतात, त्या कंपन्यांना 'एनर्जी ड्रिंक' हा शब्द लिहिता येत नाही. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने ३० जून रोजी १० ते १२ कंपन्यांना नोटीस पाठवल्या आहेत. यामध्ये पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे."ते पुढे म्हणाले, "अन्न व औषध कायद्यातील Annexure-A मध्ये विविध खाद्यपदार्थांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये 'एनर्जी ड्रिंक' अशी कोणतीही स्वतंत्र श्रेणी नाही. त्यामुळे उत्पादनांवर 'एनर्जी ड्रिंक' असा उल्लेख करण्यास कायदेशीर आधार नाही.".'एनर्जी ड्रिंक' असा उल्लेख करता येणार नाहीमुंढे यांनी स्पष्ट केले की, शेड्युल-४ आणि संबंधित नियमांच्या आधारे उत्पादनांवर 'एनर्जी ड्रिंक' असा उल्लेख करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने अधिकृत आदेश जारी केले असून, यापुढे अशा प्रकारचा उल्लेख थांबवला जाईल.शाळांभोवती ५०० मीटर परिसरासाठीही नवे नियममुंढे यांनी सांगितले की, शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात कोणत्या वस्तूंची विक्री करता येईल आणि कोणत्या वस्तूंवर निर्बंध असतील, याबाबत सविस्तर आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले..स्टिंगवरून विधिमंडळात प्रश्नदरम्यान, राज्य विधिमंडळात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या अतिसेवनामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. श्रीगोंद्याचे आमदार विक्रम पाचपुते आणि दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधले..IAS Tukaram Mundhe Post : IAS अधिकारी तुकाराम मुंढेंचा 'तो' जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल! कॅप्शनमध्ये असं काय लिहिलंय?.स्टिंगच्या अतिसेवनामुळे हृदयाचे ठोके वाढून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा-पाथर्डी परिसरातील एका मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना खरी आहे का, असा प्रश्न आमदार विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अशी कोणतीही बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.तसेच शैक्षणिक संस्थांपासून किमान ५०० मीटर परिसरात एनर्जी ड्रिंक विक्री करणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी, नमुने संकलित करणे आणि आक्षेपार्ह जाहिरातींवर कारवाई करण्याबाबत ऑक्टोबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये संबंधित विभागाला निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री झिरवाळ यांनी सभागृहात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.