मुंबई

Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं

TV Actress Sanchita Ugale: नालासोपाऱ्यात टीवी अभिनेत्री संचिता उगले हिने आत्महत्या केली आहे. अभिनेत्रीने वयाच्या 30व्या वर्षी टोकाचं पाऊल उचललं असून या घटनेने मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ पसरली आहे.
Sanchita Ugale

TV Actress Sanchita Ugale

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नालासोपारा येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने आत्महत्या करत स्वतःच जीवन संपवलं आहे. राहत्या घरात गळफास घेत अभिनेत्रीने आत्महत्या केली असून या घटनेमुळे टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीत खळबळ पसरली आहे.

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