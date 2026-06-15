Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं

मुंबई : नालासोपारा येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने आत्महत्या करत स्वतःच जीवन संपवलं आहे. राहत्या घरात गळफास घेत अभिनेत्रीने आत्महत्या केली असून या घटनेमुळे टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीत खळबळ पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री संचिता उगाले (वय ३०) हिने आत्महत्या केली आहे. नालासोपारा पूर्व येथे अचोले पोलीस स्थानक परिसर येथील ही अभिनेत्री रहिवाशी आहे. रविवारी (ता. १४) रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली असून अवघ्या 30व्या वर्षी संचिताने टोकाचं पाऊल उचललं आहे..Thane News: थीम केक ठरला जीवघेणा! तीन वर्षांच्या चिमुकलीच्या पोटात धातूच्या पिना; ठाण्यातील खळबळजनक घटना.अभिनेत्री संचिता उगाले तिचे आई-वडील आणि बहिणीसोबत नालासोपाऱ्यातील परिसरात राहत होती. घरी एकटी असतानाच संचिताने पंख्याला साडीने गळफास लावून आपलं आयुष्य संपवलं. दरम्यान, घटनास्थळी कसलीही सुसाईड नोट सापडली नसून सध्या पोलीस या प्रकरणी अधिक चौकशी करत असल्याची माहिती आहे..'छावा' सिनेमातंही केलंय कामअभिनेत्री संचिता उगाले हिनं टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीतील अनेक गाजलेल्या मालिकांमध्ये काम केले आहे. कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अशा अनेक मोठ्या शोमध्येही तिने काम केले. तसेच विक्की कौशलच्या 'छावा' या चित्रपटातही तिने ताराबाई ही भूमिका साकारली होती..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.तथापि, नालासोपाऱ्यातील या घटनेमुळे मनोरंजन क्षेत्रात एकाच खळबळ पसरली आहे. या घटनेप्रकरणी आचोळा पोलीस ठाण्यात आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला आहे. तसेच संचिताच्या मृत्यूमुळे तिच्या कुटुंबावर दुःखाचे डोंगर पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.