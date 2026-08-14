Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधब्यावर पुन्हा मोठी दुर्घटना! मित्रांसोबत सहलीला गेलेल्या २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

खारघर : खारघर येथील पांडवकडा धबधब्यात बुडून एका २३ वर्षीय तरुणाचा आज दुपारी मृत्यू झाला. मृत तरुणाचे नाव आदित्य विश्वकर्मा असे असून या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..खारघर अग्निशमन केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आदित्य विश्वकर्मा हा पनवेलचा रहिवासी होता. तो मित्रांसह पांडवकडा धबधबा परिसरात फिरण्यासाठी गेला होता. पावसामुळे धबधब्याचा प्रवाह वाढलेला असताना तो पाण्यात उतरला, मात्र काही वेळातच तो पाण्याच्या खोल भागात गेल्याने बुडाला..Thane News: साखर झोपेत असताना भयंकर घडलं! ठाण्यात २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळून दुर्घटना; २ जखमी .घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक बचाव पथक आणि जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. बचाव पथकाच्या जवानांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर आदित्यला पाण्याबाहेर काढले. त्याला तत्काळ उपचारासाठी नेण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..पांडवकडा धबधबा हा पावसाळ्यात पर्यटकांचे आकर्षण असला तरी तो अत्यंत धोकादायक मानला जातो. प्रशासनाकडून वारंवार इशारे देण्यात येत असून, धबधब्याजवळील खोल पाण्याच्या भागात जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तरीही अनेक तरुण धोका पत्करून पाण्यात उत्तरतात आणि अपघातांना आमंत्रण देतात. .गेल्या दोन महिन्यात पांडवकडा परिसरात तीन तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. पावसाळ्यात नैसर्गिक स्थळांचा आनंद घेताना नागरिकांनी स्वतःची सुरक्षा प्रथम मानावी, असे आवाहन प्रशासन खारघर अग्निशमन केंद्राकडून करण्यात आले आहे..Naxal Area Development: नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा! बांधकामांवरील अतिरिक्त शुल्क रद्द होणार; विकासाला चालना मिळणार.सुरक्षिततेसाठी...सलग घडणाऱ्या घटनांमुळे नागरिकांनी प्रशासनाकडे अधिक कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. धबधबा परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढवणे, चेतावणी फलक लावणे, धोकादायक भागात प्रवेशबंदी करणे आणि पर्यटकांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.