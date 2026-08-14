मुंबई

Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधब्यावर पुन्हा मोठी दुर्घटना! मित्रांसोबत सहलीला गेलेल्या २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Pandavkada Waterfall Tragedy: खारघर येथील पांडवकडा धबधब्यावर पुन्हा मोठी दुर्घटना घडली आहे. यामध्ये एका २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Pandavkada Waterfall

Pandavkada Waterfall

ESakal

Mansi Khambe
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खारघर : खारघर येथील पांडवकडा धबधब्यात बुडून एका २३ वर्षीय तरुणाचा आज दुपारी मृत्यू झाला. मृत तरुणाचे नाव आदित्य विश्वकर्मा असे असून या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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