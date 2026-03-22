Mumbai Crime: मुंबईत रागातून २ अल्पवयीन मुलांनी मित्राला संपवलं, नंतर हातपाय धुवून मृतदेहाशेजारीच झोपले अन्...; कारण काय?

मुंबईच्या डीएन नगर परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका किरकोळ वादातून आणि वाढत्या तणावातून दोन अल्पवयीन मुलांनी आपल्याच मित्राचा निर्घृणपणे गळा दाबून खून केला. धक्कादायक बाब म्हणजे हा घृणास्पद गुन्हा केल्यानंतर आरोपी रात्रभर मृतदेहाशेजारी त्याच खोलीत झोपले होते. या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत डीएन नगर पोलिसांनी १५ आणि १७ वर्षे वयाच्या दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मूळचे बिहारचे असलेले हे तिघेही किशोरवयीन अंधेरी पूर्व येथील गणेश नगरमध्ये एका भाड्याच्या खोलीत एकत्र राहत होते. जवळच्याच एका रेस्टॉरंटमध्ये काम करून ते आपला उदरनिर्वाह करत होते. पोलिसांच्या तपासात या हत्येमागे परस्पर वैर आणि राग हे कारण असल्याचे उघड झाले आहे. मृत व्यक्ती रेस्टॉरंट मालकाकडे त्याच्या दोन सहकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल वारंवार तक्रार करत असे. यामुळे मालक आरोपींना वारंवार फटकारू लागला. ज्यामुळे त्यांच्या मनात मृत व्यक्तीबद्दल तीव्र द्वेष निर्माण झाला..इतकेच नाही, तर मृत व्यक्तीने कथितरित्या एका आरोपीच्या बहिणीविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरल्याने हा वाद आणखी वाढला. घटनेच्या दिवशी, त्या तिघांमध्ये त्यांच्या खोलीत जोरदार वाद झाला. ज्याचे रूपांतर लवकरच एका हिंसक हाणामारीत झाले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींपैकी एकाने पीडिताचे पाय पकडले होते, तर दुसऱ्याने कापडाने त्याचा गळा दाबून त्याला ठार मारले. घटनेनंतर आरोपींनी नेहमीप्रमाणे हात-पाय धुऊन आणि मृतदेहाशेजारी झोपून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. .दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांनी आपला मित्र अचानक बेशुद्ध पडल्याचा दावा करून लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी एक बनावट कहाणी रचली. माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी मृतदेह कूपर रुग्णालयात पाठवला. जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आरोपींनी सुरुवातीला पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. परंतु शवविच्छेदन अहवालात गळा दाबून खून झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आल्यानंतर पोलिसांच्या संशयाचे निश्चितीकरण झाले. कसून चौकशी केल्यावर दोन्ही अल्पवयीन आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल केला. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना डोंगरी येथील बालसुधारगृहात पाठवले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.