मुंबई

Mumbai Police: मुंबई पोलीस दलात मोठा वेतन घोटाळा! २ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन

Mumbai Police Officer Suspended: मुंबई पोलीस दलात वेतन घोटाळा प्रकरणी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सहा कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai Police Salary Scam

Mumbai Police Salary Scam

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : पोलिसांचे पगार काढणाऱ्या आजी-माजी मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी सुमारे सहा कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असून, याबाबत अलीकडेच समतानगर पोलिस ठाण्यात एका निरीक्षकाच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनतर आता या प्रकरणात दोन पोलिसांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

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