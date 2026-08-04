Mumbai Police: मुंबई पोलीस दलात मोठा वेतन घोटाळा! २ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन

मुंबई : पोलिसांचे पगार काढणाऱ्या आजी-माजी मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी सुमारे सहा कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असून, याबाबत अलीकडेच समतानगर पोलिस ठाण्यात एका निरीक्षकाच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनतर आता या प्रकरणात दोन पोलिसांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांचे वेतन काढणाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक आणि अधिकाऱ्यांनीच शासनाच्या तब्बल साडेसहा कोटी रुपयांवर डल्ला मारल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी समतानगर पोलीस ठाण्यात ५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या यादीत आठ ते दहा व्यक्तींची बोगस नावे घुसवून त्यांचे मासिक वेतन या अधिकाऱ्यांनी काढल्याचा आरोप आहे..Mumbai News: मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका, २०७ जणांवर गुन्हे; कारवाईआधीच ६८ जण निवृत्त .दरम्यान, साम टीव्हीच्या दणक्यानंतर पोलीस दलातील वेतन घोटाळ्याप्रकरणी दोन जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. पोलीस विजया चव्हाण आणि अमोल मेश्राम यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. हे दोन्ही पोलीस अधिकारी बनावट पोलीस सर्विस आयडी आणि डीसीपीएस आयडी तयार करून, त्याआधारावर पगार मंजूर करून घ्यायचे. त्यामुळे घोटाळ्याप्रकरणी दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे..Mumbai News: 'खासगी वना' ची घोषणा नियमानेच, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय .नेमके प्रकरण काय?मुंबई पोलिस दलाकडून अधिकारी, अंमलदारांची सूची मंत्रालयानंतर पुढे लेखा विभागाला पाठवली जाते. मंत्रालयातील आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी २०१९ ते २०२० या दोन आर्थिक वर्षांत या सूचित पोलिस नसलेल्या आठ ते दहा व्यक्तींचे तपशील घुसवले आणि त्यांचे वेतन काढले. पोलिसांचे तपशील नव्या प्रणालीत साठवताना ही बाब उजेडात आली. त्यानंतर केलेल्या तपासणीत या कालावधीत अतिरिक्त सहा कोटींचे वेतन काढले गेले, असे स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.