Mumbai News: काम सुरु असताना अचानक माती कोसळली अन्..., २ मजुरांचा मृत्यू तर ३ जण जखमी; मुंबईतील धक्कादायक घटना!

Byculla Accident During Building Construction: मुंबईत भायखळा येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. माती आणि मुरूम मजुरांवर कोसळल्यामुळे २ मजुरांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली.
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून बांधकामादरम्यान अनेक दुर्घटना घडत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशीच एक घटना मुंबईत भायखळा येथे घडली आहे. इमारतीच्या पायाभरणी आणि पायलींगच्या कामादरम्यान माती आणि मुरूम मजुरांवर कोसळल्याची दुर्घटना घडली. यामध्ये २ मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या घटनेने परिसरात एकाच खळबळ पसरली आहे.

