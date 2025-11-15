Mumbai News: काम सुरु असताना अचानक माती कोसळली अन्..., २ मजुरांचा मृत्यू तर ३ जण जखमी; मुंबईतील धक्कादायक घटना!

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून बांधकामादरम्यान अनेक दुर्घटना घडत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशीच एक घटना मुंबईत भायखळा येथे घडली आहे. इमारतीच्या पायाभरणी आणि पायलींगच्या कामादरम्यान माती आणि मुरूम मजुरांवर कोसळल्याची दुर्घटना घडली. यामध्ये २ मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या घटनेने परिसरात एकाच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या भायखळा (पश्चिम) येथील हबीब मॅन्शन, हंस रोड परिसरात दुपारी इमारतीच्या पायाभरणी आणि पायलींगच्या कामादरम्यान गंभीर दुर्घटना घडली. दुपारी पावणेतीन वाजेच्या सुमारास बांधकामाचे काम सुरू असताना अचानक मोठ्या प्रमाणात माती आणि मुरूम काम करणाऱ्या मजुरांवर कोसळले. या घटनेत पाच मजूर अडकून गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीने नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..New ST Bus: मद्यपी चालक असल्यास एसटीला ब्रेक लागणार, एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय.दरम्यान, यावेळी दोन रुग्णांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले असून इतर तीन जखमी मजुरांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. नायर रुग्णालयाच्या डॉ. पूनम (AMO) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण पाच मजुरांना रुग्णालयात आणण्यात आले, त्यापैकी दोन जणांना मृत घोषित करण्यात आले असून तीन मजूर जखमी आहेत..जखमी आणि मृतांची माहितीभायखळा येथे बांधकामादरम्यान घडलेल्या घटनेत राहुल (३०) आणि राजू (२८) अशी मृत मजुरांची नावे आहेत. तर सज्जाद अली (२५), सोबत अली (२८) आणि लाल मोहम्मद (१८) अशी तीन जखमी मजुरांची नावे आहेत. तथापि, सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांमुळे मजुरांसह नागरिकांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून प्रशासन यावर काय उपाययोजना करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Mumbai Crime: शाळेत उशीरा आल्याने १०० उठाबशा काढायला लावल्या, घरी जाताच... सहावीत शिकणाऱ्या मुलीसोबत नको ते घडलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.