कल्याणमधील 'यु-टाईप' रस्ता रुंदीकरण अर्धवट 

कल्याण : कल्याण पूर्वमधील काटेमानीवली नाका ते गणपती चौक व्हाया म्हसोबा चौक मार्गे तिसगाव नाका या "यु-टाईप' रस्त्याचे विकास आराखड्यानुसार रुंदीकरणाचे काम अर्धवट ठेवल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यात फेरीवाले अतिक्रमणे यांचीही भर पडत आहे. त्यामुळे ही अर्धवट ठेवलेली काम तत्काळ सुरू करून 15 दिवसात उपाययोजना न केल्यास जन आंदोलन करू, असा शिवसेनेतर्फे देण्यात आला आहे. कल्याण पूर्व विधानसभेचे शिवसेना संपर्क प्रमुख शरद पाटील यांनी याबाबत पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना निवेदन दिले आहे. काटेमानीवली नाका ते गणपती चौक व्हाया म्हसोबा चौक मार्गे तिसगाव नाका असा यु टाईप रस्ता हा विकास आराखडानुसार 40 ते 50 फूट करण्याचे काम पालिकेने सुरू केले होते. मात्र काटेमानीवली नाका ते गणपती चौक आणि सिद्धार्थ नगर या परिसरापर्यंतच रुंदीकरण करण्यात आले असून, त्यातही अर्धवट गटारे, पदपथ यामुळे नागरिकांना चालताना मोठी कसरत करावी लागते. ठाणे पोलिसांना सॅल्युट येथील नाना पावशे चौक शेजारील गटारे अर्धवट स्थितीत आहेत. काटेमानीवली नाक्‍यावर रस्त्यातच टपऱ्या असल्याने पदपथावर चालताना अडथळा निर्माण होतो. गणपती चौकातील प्रसिद्ध गणपती मंदिर तोडले, मात्र तेथील अर्धवट गटारामधील पाणी रस्त्यावर येत असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. कल्याण स्थानकाजवळील भिंतीसाठी रहिवासी आक्रमक आधीच रस्ता रुंदीकरणाचे काम अर्धवट असताना पालिकेने नव्याने 80 फूट रस्ता रुंदीकरण करून रस्ता बनविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आधी अर्धवट कामे पूर्ण करा. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे हा यु-टाईप रस्ता बकाल झाला असून 15 दिवसात ठोस उपाययोजना न केल्यास आंदोलन करू, असा इशारा संपर्क प्रमुख शरद पाटील यांनी दिला आहे. रस्त्यात बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वन होणे आवश्‍यक आहे. 80 फूट रस्ता होईल तेव्हा होईलस मात्र पूर्वीचा 40 ते 50 फूट यु टाईप रस्त्याचे काम पूर्ण करा. सर्व कामे येत्या 15 दिवसात पूर्ण न झाल्यास रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन करणार.

- शरद पाटील,

शिवसेना संपर्कप्रमुख रस्ता रुंदीकरण हे काम पालिकेचे नगर रचना विभाग काम पाहत आहे. त्यांच्याकडून कुठलेही आदेश नाहीत. मात्र फेरीवाले आणि अतिक्रमणांविरोधात प्रतिदिन कारवाई सुरू आहे.

- भागाजी भांगरे

जे-4 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी



