Uddhav Thackeray: "देश ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे का?" उद्धव ठाकरे कडाडले; केंद्र सरकारवरही बोचरी टीका

मुंबई : मतदार यादीतील कथित घोळाच्या संदर्भात आज मुंबईत ठाकरे बंधूंनी ज्ञानेश कुमारांविरोधात गर्जना मोर्चा काढला आहे. मेट्रो सिनेमा या मोर्च्याला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेस तसेच काँग्रेस पक्षांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. या मोर्चात केल्या जाणाऱ्या घोषनांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क दणाणून सोडले असून या मोर्चात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाकर यांच्यावर केली जोरदार टीका केली आहे. तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांवर टीकास्त्र सोडले. .मुंबईतील गर्जना मोर्चात उद्धव ठाकरे यांनी भाषण करताना असे म्हटले की, राज्यातील जवळपास २ कोटी मतदार वगळण्यात आले आहेत. संपूर्ण देशात तब्ब्ल १३ कोटी वगळले आहेत. बंगालमधून ३० लाख तर तामिळनाडू येथून ७० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत..Raj Thackeray : लोकसभेनंतर 6 महिन्यांत 40 ते 60 लाख मतदार कसे वाढले? राज ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' रद्द करण्यावरही भाष्य."देश ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे?"जे स्थानिक पातळीवर वैध अवैध पातळीवर ठरवण्याचा अधिकार दिल्लीत आहे, बीएलओ वगैरे जाणार. ते ज्ञानेश कुमार ठरवणार? देश काय ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. तसेच ज्ञानेश कुमारांची नेमणूक पक्षपातीपणाने केली आहे. ज्ञानेश कुमार उद्या निवृत्त झाले तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. जर पंतप्रधानांना तसं संरक्षण नसेल, तर ज्ञानेश कुमारांना का आहे, असेही म्हटले..नेमणूक पक्षपातीपणने, शिवाय संरक्षणही आहे. हा मनमानीपणा सहन केला जाणार नाही, असा घणाघात केला. तसेच 'आतापर्यंत पंतप्रधांनाना कोणीही इतक्या शिव्या नसतील घातल्या, तितक्या शिव्या या पंतप्रधानांनी जनतेकडून खाल्ल्या आहेत', अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांवर नाव न घेता केली..Garjana Morcha: ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईत गर्जना मोर्चा, मनसैनिक ट्रेनने रवाना; मोदी सरकारवर गंभीर आरोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.