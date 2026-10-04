मुंबई

Uddhav Thackeray: "देश ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे का?" उद्धव ठाकरे कडाडले; केंद्र सरकारवरही बोचरी टीका

Uddhav Thackeray Criticism Gyanesh Kumar: मुंबईतील गर्जना मोर्चात उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांसह केंद्र सरकारवर बोचरी टीका केली.
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मतदार यादीतील कथित घोळाच्या संदर्भात आज मुंबईत ठाकरे बंधूंनी ज्ञानेश कुमारांविरोधात गर्जना मोर्चा काढला आहे. मेट्रो सिनेमा या मोर्च्याला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेस तसेच काँग्रेस पक्षांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. या मोर्चात केल्या जाणाऱ्या घोषनांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क दणाणून सोडले असून या मोर्चात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाकर यांच्यावर केली जोरदार टीका केली आहे. तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांवर टीकास्त्र सोडले.

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