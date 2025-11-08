Maharashtra Politics: भाजपचा मास्टरस्ट्रोक! उद्धव ठाकरेंचा बडा नेता कमळ हाती घेणार, निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग

डोंबिवली : आगामी स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीच्या पार्श्श्वभुमीवर तयारी करत असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला डोंबिवलीत मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे रविवार (ता. ९ नोव्हेंबर) रोजी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, भाजप प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत डोंबिवली जिमखाना येथे सकाळी 11 वाजता हा प्रवेश होणार आहे. .कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर डोंबिवलीच्या राजकारणात यामुळे मोठे वळण येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. या प्रवेशामुळे स्थानिक राजकारणात नवा समीकरणांचा खेळ रंगणार आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख आणि केडीएमसीचे माजी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे..शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे सेनेची वाट म्हात्रे यांनी निवडली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आमदारकीचे तिकीट मिळत नसल्याने त्यांनी शिंदे सेनेतून ठाकरे सेनेत प्रवेश केला. विधानसभा निवडणुकी दरम्यान विरोधक उमेदवार असलेले सध्याचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चव्हाण यांना त्यांनी सुरवातीला कडवी झुंज दिली. मात्र प्रचाराच्या शेवटी म्हात्रे यांची तलवार काहीशी म्यान झालेली दिसून आली. परिणामी म्हात्रे यांचा डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघात पराभव झाला..Mumbai Rent Rules: मुंबईत भाडे करार नियमात बदल, ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक; नियम मोडल्यास 'इतका' दंड.त्याचवेळी खिचडी शिजल्याची चर्चा पडद्याआड झाली होती. मात्र नंतर ठाकरे गटातून जिल्हाप्रमुख म्हणून काम पाहणारे दीपेश यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका घेत सरकार विरोधात विविध आंदोलन केली. मनसेचे नेते राजू पाटिल यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विरोध केला होता. मात्र गणेशोत्सव नंतर म्हात्रे अचानक शांत झाल्याचे दिसून आले..गणेशोत्सवात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी म्हात्रे यांच्या घरी येऊन गणेशाचे दर्शन घेतले होते. त्याचवेळी त्यांच्यात दिलजमाई झाली आणि म्हात्रे यांना ठोस आश्वासन मिळाल्याचे बोलले जात होते. तेव्हापासून म्हात्रे हे भाजपा मध्ये जाणार असल्याची चर्चा रंगली होती. स्वतः म्हात्रे प्रत्येक वेळीस या वृत्ताचा इन्कार करत होते. आपण ठाकरे सेनेतच राहणार असून विभाग बैठका घेत आहोत असे सांगत होते. पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी विचारणा केली असता पक्षांतर्गाबाबत आपला कोणताही विचार नाही असे त्यांनी सांगितले होते..हे सर्व घडत असतांना भाजपा नेतृत्वाशी वाटाघाटी सुरु होत्या. यापूर्वी 5 नोव्हेंबर रोजी पक्षप्रवेशाचा मुहूर्त हुकला होता. अखेरीस महापौर व आमदारकी या दुहेरी आश्वासनावर भाजपा प्रवेशाचा निर्णय झाला. शुक्रवारी रात्री डोंबिवलीतील कार्यकर्त्यांची एक बैठक त्यांच्या बंगल्यावर पार पडली. या बैठकीत डोंबिवली पश्चिमेतील बहुतांश कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच पूर्वेतील दोन मोठ्या पदाधिकाऱ्यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले जाते..शिवसेनेतून शिंदे सेनेत, शिंदे सेनेतून पुन्हा ठाकरे सेनेत असा प्रवास करणाऱ्या दीपेश म्हात्रे यांना ठाकरे सेनेने जिल्हाप्रमुखपद बहाल केले. जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाप्रमुखांपेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी केली..राजकारणातील महत्वाकांक्षेमुळे त्यांचा पुन्हा भाजपा किंवा शिंदे सेनेत प्रवेश अटळ होता. कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे महापौरपद व डोंबिवलीतील आमदारकी त्यांना खुणावत होती. त्यातूनच भाजप प्रवेशाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली..पदाधिकारी देखील सोडणार साथदीपेश म्हात्रे हे ठाकरेंच्या शिवसेनेत आल्यानंतर निष्ठावंतांना डावलून त्यांना जिल्हाप्रमूख देण्यात आले होते. त्यामळे जुने शिवसैनिक नाराज झाले होते. म्हात्रे यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांना पदे वाटल्याचा आरोप देखील करण्यात येत होता. त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेतील पदाधिकारी त्यांच्यासोबत भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संपर्कप्रमूख व अन्य महत्वाची पदे आयात नेत्यांना देण्यापेक्षा परिसरातीलच वर्षानुवर्षे एकनिष्ठ असलेल्यांना दिली पाहिजेत. आयारामांमूळे संपूर्ण जिल्ह्यात संघटनेची अपेक्षित बांधणी झालीच नाही. अशी व्यथा ठाकरेंच्या सेनेतील शिवसैनिक व्यक्त करत आहेत..भाजप प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा कल्याण-डोंबिवलीतील राजकारणावर पूर्ण ताबा आहे. परंतु ठाकरे गटात दीपेश म्हात्रे हे एकमेव प्रभावी स्थानिक नेता होते. त्यामुळे विरोधी बाजूची धार कमी करण्यासाठी हा प्रवेश उपयोगी ठरण्याची ही भूमिका राजकीय तज्ज्ञ मांडत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.