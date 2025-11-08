मुंबई

Maharashtra Politics: भाजपचा मास्टरस्ट्रोक! उद्धव ठाकरेंचा बडा नेता कमळ हाती घेणार, निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग

Dipesh Mhatre Join BJP: आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्श्वभुमीवर ठाकरे पक्षाला धक्का बसला आहे. जिल्हाप्रमुख भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Thackeray group Dipesh Mhatre will join BJP

Thackeray group Dipesh Mhatre will join BJP

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : आगामी स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीच्या पार्श्श्वभुमीवर तयारी करत असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला डोंबिवलीत मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे रविवार (ता. ९ नोव्हेंबर) रोजी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, भाजप प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत डोंबिवली जिमखाना येथे सकाळी 11 वाजता हा प्रवेश होणार आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Mumbai
Maharashtra Politics
Municipal election
mumbai politics
bmc election
shivsena
Dombivli politics
Deepesh Mhatre

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com