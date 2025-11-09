मुंबई

Matoshree : मातोश्रीजवळ ड्रोनच्या घिरट्या, उद्धव ठाकरेंवर नजर ठेवली जातेय? मुंबई पोलिसांनी सांगितले खरं कारण

Shiv Sena : हर्षल प्रधान यांनी याची चौकशी व मातोश्री सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली.सुषमा अंधारे यांनी सरकारवर मातोश्रीची सुरक्षा जाणूनबुजून कमी केल्याचा आरोप केला.मात्र एमएमआरडीएने सांगितले की, ड्रोन हे अधिकृत सर्व्हेसाठी पोलिस परवानगीसह उडवले जात होते.
Yashwant Kshirsagar
उद्धव ठाकरेंच्या मुंबईतील मातोश्री निवासस्थानाजवळ ड्रोनच्या संशयास्पद घिरट्यांमुळे खळबळ उडाली आहे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंवर नजर ठेवली जात असल्याचा शिवसेना नेत्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. मातोश्री जवळ ड्रोन घिरट्या घालत असल्याचे एका सुरक्षा रक्षकाने बघितले आणि याबाबत वरिष्ठांना माहिती दिली. यानंतर हा प्रकार उघड झाला. मात्र हे ड्रोन एमएमआरडीकडून महत्त्वाच्या कामासाठी उडविले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

