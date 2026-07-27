Uddhav Thackeray: अंधभक्तांविरोधात देशभक्तांचा विजय; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला टोला, विद्यार्थी आंदोलनामुळे सरकार झुकले

मुंबई : भाजपविरोधातील संघर्षाची ही केवळ सुरुवात असून हा लढा देशाच्या भवितव्यासाठी आहे, असा सरकारवर हल्लाबोल करत शिवसेनेचे (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी शिवाजी पार्क परिसरात आयोजित तिरंगा विजय जल्लोष सभेत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे कौतुक केले. ‘कोणतीही निवडणूक जिंकलेलो नाही, मात्र अंधभक्तांविरुद्धच्या लढाईत देशभक्तांचा विजय झाला आहे. एका ‘झुरळा’ने हुकूमशाहाला नमवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तरी राजकारणातून वेळ काढून देशाच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे,’ असा टोलाही ठाकरे यांनी मोदी यांना हाणला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दादर ते सिद्धिविनायक मंदिर असा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह आंदोलनातील प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर मोर्चाऐवजी शिवाजी पार्क येथे विजय जल्लोष सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी विद्यार्थी आंदोलनाचे कौतुक करताना ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी यांच्यावरही जोरदार टीका केली. यावेळी राज ठाकरे यांच्यासह खासदार संजय राऊत, आमदार आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे आणि दोन्ही पक्षांचे इतर नेते उपस्थित होते..पेपरफुटी प्रकरणाचा उल्लेख करताना ठाकरे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाला असून अनेकांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. पंतप्रधानांनी धर्मेंद्र प्रधान यांना वाचवण्यासाठी जितक्या यातना सहन केल्या असतील, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक वेदना आपल्या मुलांना गमावलेल्या कुटुंबांनी सहन केल्या आहेत. देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनामुळे सत्ताधाऱ्यांविरोधात असंतोषाची ठिणगी पडून आता त्याचा वणवा पेटला आहे. ही जागृती कायम ठेवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. हा संघर्ष ‘भाजप विरुद्ध भारत’ असा झाला असून जात, धर्म, पंथ आणि पक्षाच्या पलीकडे जाऊन ‘मी भारतीय, मी देशभक्त’ या भावनेने प्रत्येकाने एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.’’.युवकांच्या एकजुटीचे कौतुक करताना उद्धव ठाकरे यांनी, ‘तुमच्या संघर्षाची नोंद इतिहास सुवर्णाक्षरांनी घेईल. देशाची खरी ताकद युवकांमध्ये आणि जनतेमध्ये आहे. ही एकजूट कायम ठेवा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराविरोधातील लढा अधिक तीव्र करा,’ असे आवाहन केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘लोकशक्तीपुढे झुकावे लागते’राज ठाकरे म्हणाले,‘‘पेपरफुटीनंतर विद्यार्थ्यांनी देशभर उभारलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. जनतेच्या संघटित शक्तीपुढे कोणतेही सरकार टिकू शकत नाही. ‘जेन झी’ सरकारच्या झिंज्या कशा उपटतात, हे या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे. लोकशक्तीपुढे सत्ताधाऱ्यांनाही झुकावे लागते, हे या आंदोलनातून सिद्ध झाले.’’ राज ठाकरे यांनी देशातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, हरियाना आणि तेलंगण आदी राज्यांतील एकूण २१ विद्यार्थ्यांची नावे सभेत वाचून दाखवत परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ आणि पेपरफुटीमुळे या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.