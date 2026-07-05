Uddhav Thackeray : आता हिंदू माफ करणार नाही! राम मंदिर गैरव्यहार प्रकरणारून उद्धव ठाकरेंचा संताप, दादरमध्ये रामरक्षा आंदोलन...

अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित चोरीप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर जोरदार निशाणा साधला आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ रविवारी दादर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'रामरक्षा आंदोलनात' त्यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपाच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. या आंदोलनात खासदार संजय राऊत यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते..यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ''शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी देशातील हिंदूंना जागृत करण्याचे ऐतिहासिक काम केले. राम मंदिर आंदोलनासाठी शिवसेनेने दिलेले योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. त्या आंदोलनात अनेक शिवसैनिकांनी संघर्ष केला आणि बलिदान दिले. मुंबईनेही त्या काळात दंगलींच्या रूपाने मोठी किंमत मोजली. त्या कठीण काळात बाळासाहेबांमुळे अनेक हिंदूंचे संरक्षण झाले''.Ram Raksha Andolan: राम मंदिर देणगीप्रकरणी उद्धव ठाकरेंचा एल्गार! महाराष्ट्रातून 'राम रक्षा आंदोलना'ची घोषणा; कुठून सुरूवात होणार?.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका करताना ठाकरे म्हणाले की, गेल्या बारा वर्षांत हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण करण्यात आले, मात्र शिवसेनेलाच संपवण्याचा प्रयत्न झाला. हिंदुत्वाचा लाभ राजकीयदृष्ट्या घेण्यासाठी शिवसेनेला लक्ष्य करण्यात आले," असा आरोप त्यांनी केला..अयोध्येसह केदारनाथ, उज्जैन आणि बद्रीनाथ येथील कथित गैरव्यवहारांचाही त्यांनी उल्लेख केला. राम मंदिरासाठी शिवसेनेकडून देण्यात आलेल्या चांदीच्या विटांचाही संदर्भ देत, त्या कुठे गेल्या याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. "संत-महंतही आज या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे," असे ते म्हणाले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "जेव्हा हिंदू असल्याचे सांगायलाही काहींना संकोच वाटत होता, तेव्हा बाळासाहेबांनी हिंदूंना एकत्र आणले. तेच हिंदुत्व पुन्हा मजबूत करण्याची गरज आहे. आम्ही रामभक्त आहोत आणि अन्यायाविरुद्ध लढत राहू. आता हिंदू माफ करणार नाही..Ramdas Athawale: ठाकरेंनी रामरक्षा नव्हे तर ‘शिवसेना रक्षा’ आंदोलन करावे; मंत्री आठवलेंचा टोला .यावेळी त्यांनी भाजपावर तीव्र टीका करत, "रामाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी प्रथम राम मंदिरातील कथित गैरव्यवहारांबाबत उत्तर द्यावे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली. जोपर्यंत या कथित चोरीप्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला. तसेच सर्व हिंदूंनी जागरूक राहून सत्य समोर आणण्यासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.