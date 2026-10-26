टोरंट प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेचा एल्गार! कर्जतच्या जंगलातील वृक्षतोडीवरून आक्रमक भूमिका; सत्ताधाऱ्यांना घेरले

कर्जत : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट कंपनीच्या साई डोंगर-१ जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीविरोधात राजकीय वातावरण तापले आहे. स्थानिक ग्रामसभा आणि पर्यावरणप्रेमींनी यापूर्वी विरोध दर्शवूनही प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याने नाराजी वाढली आहे. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांच्यानंतर आता स्थानिक शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत जंगल परिसरात निषेध नोंदवला..कर्जतमध्ये २० ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या वृक्षतोडीत २४ ऑक्टोबरपर्यंत १,८२५ झाडे तोडल्याची माहिती समोर आली. २५ ऑक्टोबर रोजीही वृक्षतोड सुरूच असल्याचे चित्र दिसले. मोठमोठी उंबर, आंब्यासारखी झाडे कटर मशीनच्या सहाय्याने तोडली जात असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. .मुंबईकरांचे हाल! मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीचा बोजवारा, ५ तासापासून लोकल जागेवरच; कधी होणार सुरळीत? महत्त्वाची अपडेट समोर.पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३२ हजार झाडे तोडण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. या जंगलावर वन्यजीव, पक्षी आणि स्थानिक नागरिकांची मोठी भिस्त आहे. औषधी वनस्पतींचा खजिना असलेल्या या परिसरातील वृक्षसंपदा नष्ट झाल्यास पर्यावरणासह जलस्त्रोतांवरही परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..पंप स्टोरेज प्रकल्प अभयारण्याबाहेर !टोरंट पॉवरकडून कर्जत येथे तीन हजार मेगावॉट क्षमतेचे पंप स्टोरेज वीज प्रकल्प उभारला जात आहे. हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किमी अंतरावर आहे. प्रकल्पाचे सर्व घटक अभयारण्य सीमेच्या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाहेर (ईएसझेड) आहेत. तसेच भीमाशंकर मंदिराजवळ कोणतेही प्रकल्पकार्य प्रस्तावित नाही, असेही असे टोरंट पॉवरने स्पष्ट केले आहे..Mumbai Local: 'ओव्हरहेड वायर' वर कोणी कपडा सुकायला टाकला? मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत अन् M-Indicatorवर प्रवाशांचे भन्नाट चॅट .टोरंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पाला १८ महिन्यांहून अधिक कालावधीच्या कठोर वैधानिक आणि सखोल आढावा प्रक्रियेनंतर पर्यावरणीय मंजुरी, वन विभाग मंजुरी मिळाली आहे. दरम्यान, वृक्षतोड आणि जैवविविधतेबद्दल सध्या अनेकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.