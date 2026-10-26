मुंबई

टोरंट प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेचा एल्गार! कर्जतच्या जंगलातील वृक्षतोडीवरून आक्रमक भूमिका; सत्ताधाऱ्यांना घेरले

Karjat Trees Cutting: कर्जतच्या जंगलातील वृक्षतोडीवरून टोरंट प्रकल्पाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
Tree Cutting

Tree Cutting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्जत : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट कंपनीच्या साई डोंगर-१ जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीविरोधात राजकीय वातावरण तापले आहे. स्थानिक ग्रामसभा आणि पर्यावरणप्रेमींनी यापूर्वी विरोध दर्शवूनही प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याने नाराजी वाढली आहे. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांच्यानंतर आता स्थानिक शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत जंगल परिसरात निषेध नोंदवला.

Loading content, please wait...
Mumbai
state government
karjat
Maharashtra Government
shivsena
Marathi News Esakal
www.esakal.com