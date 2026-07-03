Mumbai News: तापामुळे रुग्णालयात दाखल; सकाळी ठाकरे गटाच्या ३२ वर्षीय नेत्याचा संशयास्पद मृत्यू, तीन महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं

विक्रोळी : मुंबईतील विक्रोळी परिसरात ठाकरे गटातील एका शिवसैनिकाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. चेतन ठाकूर असे या मृत शिवसैनिकाचे नाव असून रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून आकस्मिक निधनामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विक्रोळीतील शिवसैनिक चेतन ठाकूर यांना काल रात्री तापाचा त्रास जाणवू लागला. त्यामुळे त्यांना तातडीने 'आदि आरोग्य' रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे समोर आले. मृत्यूची माहिती मिळताच शिवसैनिक आणि नातेवाईकांनी रुग्णालयात गर्दी केली असून रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा असल्याचा आरोप करण्यात आला..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट; शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार? महत्त्वाची अपडेट समोर .नेमके काय घडले?चेतन ठाकूर यांना काल रात्री तापाचा त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना उपचारासाठी विक्रोळीतील आदि आरोग्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आज सकाळी अचानक त्यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी देण्यात आली. यामुळे कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. साध्या तापाने रुग्णाचा मृत्यू कसा झाला? असा प्रश्न उपस्थित करत नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणाचा आरोप केला. तसेच मृतदेह ताब्यात घेण्यास स्पष्ट नकार दिला..रुग्णालयाबाहेर तणावाचे वातावरणचेतन ठाकूर यांच्या निधनानंतर रुग्णालयात स्थानिक शिवसैनिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, शिवसैनिकांनी रुग्णालयावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, या मागणीवर ठाम भूमिका घेतली आहे. घटनेची माहिती मिळताच आमदार सुनील राऊत यांनी रुग्णालयात धाव घेतली आहे..तथापि, रुग्णालयाबाहेर वाढती गर्दी आणि तणावाचे वातावरण पाहता कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी पोलिसांकडून नागरिकांना आणि शिवसैनिकांना शांत राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह स्वीकारणार नाही, अशी ठाम भूमिका ठाकूर कुटुंबीयांनी घेतली असल्यामुळे रुग्णालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याची माहिती आहे..तीन महिन्यापूर्वी लग्न झालं होतं...ठाकरे गटाचे आमदार सुनील राऊत यांनी चेतन ठाकूर यांच्या मृत्यू प्रकरणी रुग्णालयावर हलगर्जीपणा आरोप करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये संताप व्यक्त करत त्यांनी म्हटले की, चेतन ठाकूर 32 वर्षाचा मुलगा तीन महिन्यापूर्वी लग्न झालं होतं, चालत चालत तो रुग्णालयात दाखल झाला. मात्र योग्य उपचारपद्धती न दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला. चेतन ठाकूरला एक इंजेक्शन देण्यात आलं. त्यानंतर त्याला थंडी ताप भरला आणि त्याचा मृत्यू झाला. हा रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा आहे. इथे तीनशे चारशे लोक जमा आहेत. मी (सुनील राऊत), दत्ता दळवी, आमचे पदाधिकारी, आम्ही सर्व इथे आहोत. आमचं इतकंच म्हणणं आहे की, विक्रोळीतील हे रुग्णालय टोटल कमर्शियल प्रमाणे चालू आहे. जनतेसाठी-लोकांसाठी याचा काहीच उपयोग होत नाही. इथे चांगले डॉक्टर, चांगली सुविधा नाही. त्यामुळे योग्य ट्रीटमेंट न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू होतो. हे रुग्णालय बंद करून महापालिकेच्या ताब्यात द्यावं, अशी मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.