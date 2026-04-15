उद्धवजी पक्षप्रमुख तर आदित्य कार्याध्यक्ष? शिवसेना ठाकरे गटात खांदेपालटाची चर्चा, वर्धापन दिनी घोषणेची शक्यता

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात खांदेपालटाची चर्चा सुरू आहे. यात शिवसेनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत आदित्य ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष केलं जाण्याची शक्यता आहे. वर्धापन दिनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. १९ जून रोजी शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे. याच दिवशी आदित्य ठाकरेंच्या कार्याध्यक्षपदाबाबत घोषणा होऊ शकते. २००३ मध्ये वर्धापन दिनी उद्धव ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष म्हणून घोषणा केली होती. आता पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..शिवसेना ठाकरे गटाची कार्यकारिणीची बैठक जून महिन्यात होणार आहे. या बैठकीतच आदित्य ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष करण्याचा ठराव मांडण्यात येणार आहे. तर वर्धापन दिनी आदित्य ठाकरेंच्या नावाची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. सध्या आदित्य ठाकरे यांच्याकडे युवासेना प्रमुख पदाची जबाबदारी आहे. शिवसेनेत पक्षप्रमुख पद असताना कार्याध्यक्ष पद तयार करून आदित्य ठाकरेंकडे ते सोपवलं जाण्याची शक्यता याआधीही वर्तवली गेली होती..२००३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना कार्याध्यक्ष हे नवं पद तयार केलं होतं. तेव्हा कार्यकारिणीची बैठक होऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची घोषणा केली होती. कार्याध्यक्ष पद हे शिवसेना पक्षाच्या घटनेत नाही. तरीही २००३ प्रमाणेच आताही आदित्य ठाकरे यांच्याकडे कार्याध्यक्षपदाची धुरा सोपवली जाणार असल्याचं सांगण्यात येतंय..सध्या उद्धव ठाकरे हे शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख आहेत. तर त्यांच्यानंतर आदित्य ठाकरे हेच उत्तराधिकारी असणार असा स्पष्ट संदेशही यातून दिला जात असल्याचं म्हटलं जातंय. कार्याध्यक्ष पद हाती आल्यानंतर आदित्य ठाकरे एक युवा टीम तयार करणार आहेत. शिवसेनेत फुटीनंतर २०२९च्या निवडणुकीआधी पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी या हालचाली केल्या जात असल्याचं सांगण्यात येतंय. या पार्श्वभूमीवर पक्षात खांदेपालट करून मोठ्या बदलाचे संकेत देण्यात येतायत.