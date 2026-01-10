Eknath Shinde: दोस्ती का महागठबंधन’चा महापौर असणार, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा विश्वास

उल्हासनगर : पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीसाठी मराठी आणि सिंधी बांधव एकवटले आहेत. उल्हासनगरात याच ‘दोस्ती का महागठबंधन’चा महापौर होणार आणि ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचा ठाम विश्वास शिवसेनेचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला..शहरातील गोलमैदान येथे शिवसेना- ओमी कलानी यांची टिओके- जीवन इदनानी यांचा साईपक्ष-रिपाइं आठवले गट- प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांची पीआरपी- आनंदराज आंबेडकर यांची रिपब्लिकन सेना यांची ‘दोस्ती का गठबंधन’ची विजय संकल्प सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी शिंदे बोलत होते. विकास हाच आमचा अजेंडा असून फास्टट्रॅकवर तो राबवला जाणार, असा निर्धारही शिंदे यांनी केला. .CM Devendra Fadnavis: इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचे नवे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा.या वेळी त्यांनी सिंधीबांधवांचा आवडता खाद्यपदार्थ दाल-पक्वान, मराठीबांधवांचा आवडता खाद्यपदार्थ वडापाव यांची युती झाल्याचे सांगून सभेत हास्य उमटवले. अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री कालावधीत अडीच तासही झोपलो नाही. कारण काहींच्या झोपा उडवण्यासाठी आलोय, असा अप्रत्यक्ष टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला. .शहरात कोट्यवधींची विकासकामे सुरू असून अजून काही योजना अमलात आणल्या जाणार आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. उल्हासनगरमध्ये ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले..या वेळी माजी आमदार पप्पू कलानी, साईपक्ष प्रमुख जीवन इदनानी, टिओके प्रमुख ओमी कलानी, उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान, महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, शहरप्रमुख राजेंद्रसिंग भुल्लर, पीआरपीचे जयदीप कवाडे, माजी महापौर लीलाबाई आशान, आशा इदनानी, पंचम कलानी, टिओकेचे कमलेश निकम, मनोज लासी, जमनू पूरस्वानी, महेश सुखरामानी, प्रकाश माखिजा आणि सर्व उमेदवार उपस्थित होते..NMMC Election: मेट्रो प्रकल्पासह तुर्भे- खारघर टनेल प्रकल्पांना गती... शिंदे शिवसेनेचा जाहीरनामा, काय लिहिलयं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.