Eknath Shinde: दोस्ती का महागठबंधन’चा महापौर असणार, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा विश्वास

Ulhasnagar Municipal Corporation Election: उल्हासनगर महापालिकेसाठी मराठी आणि सिंधी बांधव एकत्र आले आहेत. त्यामुळे येथे याच ‘दोस्ती का महागठबंधन’चा महापौर होणार, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
उल्हासनगर : पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीसाठी मराठी आणि सिंधी बांधव एकवटले आहेत. उल्हासनगरात याच ‘दोस्ती का महागठबंधन’चा महापौर होणार आणि ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचा ठाम विश्वास शिवसेनेचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

