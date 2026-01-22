मुंबई

Municipal Corporation: जादुई आकडा शिवसेनेकडे! उल्हासनगरची कोकण आयुक्तांकडे नोंद

Ulhasnagar Municipal Corporation Mayor: उल्हासनगर महापालिकेच्या सत्तेसाठी शिंदे गटाने नगरसेवकांचे संख्याबळ दाखवून बाजी मारली आहे. यामुळे महापौरपदावर शिंदे गटाचा दावा मजबूत झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर : महापालिकेच्या सत्तेसाठी भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यात सुरू असलेल्या जोरदार राजकीय चढाओढीत अखेर शिवसेना शिंदे गटाने निर्णायक बाजी मारली आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ४०चा जादुई आकडा गाठत शिंदे गटाने उल्हासनगर महापालिकेतील सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती घेतल्या आहेत.

