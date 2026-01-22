Municipal Corporation: जादुई आकडा शिवसेनेकडे! उल्हासनगरची कोकण आयुक्तांकडे नोंद

उल्हासनगर : महापालिकेच्या सत्तेसाठी भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यात सुरू असलेल्या जोरदार राजकीय चढाओढीत अखेर शिवसेना शिंदे गटाने निर्णायक बाजी मारली आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ४०चा जादुई आकडा गाठत शिंदे गटाने उल्हासनगर महापालिकेतील सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती घेतल्या आहेत..कोकण भवन येथे झालेल्या अधिकृत गटनिहाय नोंदणीत शिंदे गटाने ४० नगरसेवकांचे संख्याबळ दाखवून स्पष्ट बहुमत सिद्ध केले. तसेच गटनेतेपदी अरुण आशान यांची नियुक्ती केली आहे. या घडामोडींमुळे आता महापौरपदावर शिंदे गटाचा दावा अधिकच मजबूत झाला आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते..BMC Politics : उद्धव ठाकरेंची मुंबई महापालिकेत भाजपला साथ ? संजय राऊत यांच्या सूचक वक्तव्याने खळबळ .पक्षीय बलाबल पाहता भाजपकडे ३७, शिंदे गटाकडे ३६, वंचित बहुजन आघाडी २, साई पक्ष १, काँग्रेस १ आणि १ अपक्ष असे चित्र होते. शिंदे सेनेच्या ३६ नगरसेवकांसह वंचित बहुजन आघाडीचे २, साई पक्षाचा १ आणि १ अपक्ष अशा एकूण ४० नगरसेवकांचा गट तयार झाला. या सर्वांची बुधवारी कोकण भवन येथे शिवसेना (शिंदे गट) म्हणून अधिकृत नोंदणी करण्यात आली. ही माहिती नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले गटनेते अरुण आशान यांनी दिली..अरुण आशान गटनेतेपदीया सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर अरुण आशान यांची शिंदे गटाच्या गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेत पक्षाची धोरणे प्रभावीपणे राबवणे, ४० नगरसेवकांच्या गटाचे नेतृत्व करणे आणि प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवणे, ही महत्त्वाची जबाबदारी आता त्यांच्या खांद्यावर असणार आहे..Mumbai Animal Cruelty Case: मुंबईत अमानुष कृत्य! अडीच महिन्यांच्या श्वानाच्या पिल्लावर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला अर्धनग्न अवस्थेत अटक.मार्ग मोकळाभाजप ३७ जागांवर अडकल्याने आणि शिंदे गटाने ४० हा बहुमताचा आकडा पार केल्याने उल्हासनगरच्या महापौरपदावर शिंदे गटाचा दावा निर्णायक ठरला आहे. भारतीय जनता पक्षला सत्तेपासून दूर राहावे लागण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.