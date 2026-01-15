Ulhasnagar Municipal Election : महापालिका निवडणुकीत EVM बिघाडीमुळे गोंधळ; उल्हासनगरात तणावाची स्थिती? मतदारांचा संताप

Ulhasnagar Municipal Election : महापालिका निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेला सकाळी सुरुवात झाली असली, तरी पहिल्याच सत्रात तांत्रिक बिघाड, तणावपूर्ण वातावरण आणि अत्यल्प मतदान यामुळे शहरात चिंतेचे चित्र पाहायला मिळाले. कॅम्प ५ येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयातील प्रभाग क्रमांक २०, खोली क्रमांक ४ मध्ये सकाळपासूनच ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याने मतदारांना मतदान करता आले नाही. मतदान सुरू झाल्यानंतरही मशीन कार्यान्वित न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती..दरम्यान, मध्यरात्री उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक २ परिसरात दोन गट आमनेसामने आल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत लाठीचार्ज केला आणि परिसरात शांतता प्रस्थापित केली. या घटनेनंतर सकाळपासूनच काही प्रभागांमध्ये तणावाचे वातावरण स्पष्टपणे जाणवत होते..Mumbai Municipal Election : 'मतदान केंद्रावर EVM मशिन्स पडताहेत बंद, तर काही मशिन्सला बसतोय करंट'; मनसे नेते अविनाश जाधव यांचा गंभीर आरोप.सकाळच्या पहिल्या सत्रात काही मतदान केंद्रांवर मतदारांचा उत्साह दिसून आला, मात्र अनेक ठिकाणी शुकशुकाट जाणवत होता. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त असतानाही तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक मतदानासाठी घराबाहेर पडण्यास संकोच करत असल्याचे चित्र होते. विशेष म्हणजे, सकाळी ७.३० ते ९.३० या दोन तासांच्या कालावधीत अवघे १.९८ टक्के मतदान झाल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते..अत्यल्प मतदानाची दखल घेतल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत नागरिकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. “लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी व्हा, मतदानाचा हक्क बजावा,” असे आवाहन करत मतदारांना लवकरात लवकर मतदानासाठी बाहेर पडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पुढील सत्रात मतदानाचा टक्का वाढतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.