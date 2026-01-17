उल्हासनगरच्या विजयी नगरसेवकांची यादी; भाजप मोठा पक्ष, पण बहुमत नाहीच, सत्तास्थापन कोण करणार?

महामुंबईतल्या ८ नगरपालिकांपैकी चार ठिकाणी भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. तर चार ठिकाणी भाजप शिंदे महायुतीला बहुमत मिळालंय. मात्र उल्हासनगर महानगर पालिका त्रिशंकू झाली असून कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसल्यानं आता सत्ता कशी स्थापन होणार याकडं लक्ष लागून राहिलंय. उल्हासनगरमध्ये ७८ जागांसाठी निवडणूक झाली. बहुमताचा ४० हा जादुई आकडा एकाही पक्षाला पार करता आला नाही. .उल्हासनगरमध्ये भाजप शिवसेना हे स्वबळावर लढले होते आणि या दोन्ही पक्षांमध्येच अटीतटीची लढाई झालीय. ७८ पैकी भाजपने ३७ तर शिवसेना शिंदे गटानं ३६ जागा जिंकल्या आहेत. तर वंचितला २, काँग्रेसला एक आणि इतर दोन उमेदवार विजयी झाले आहेत. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीय..भाजपच्या एबी फॉर्मची कलर झेरॉक्स जोडून अर्ज भरला अन् विजय मिळवला; बंडखोराकडून महायुतीच्याच अधिकृत उमेदवाराला धोबीपछाड.प्रभाग १अर्चना करंकाळे भाजपपूजा भोईर शिवसेनाभावना ओवळेकर भाजपदिलीप गायकवाड शिवसेनाप्रभाग २हरेश कनोजिया भाजपमिनाकौर लबाना भाजपसंध्या मराठे भाजपजनमू पुरस्वामी शिवसेनाप्रभाग ३संगीता कंडारे शिवसेनावंदना भदाणे शिवसेनाचरणजीत कौर भुल्लर शिवसेनाराजेंद्रसिंह भुल्लर शिवसेनाप्रभाग ४नाना बागूल शिवसेनासुरेखा आव्हाड भाजपशोभाताई जाधव भाजपकलवंत सोहता शिवसेनाप्रभाग ५दिलीप जग्यासी शिवसेनामीना आयलानी भाजपसीमा कलानी शिवसेनानंद छापरू भाजपप्रभाग ६विकीसिंग लबाना शिवसेनाप्रेरणा माखीजानी शिवसेनाजया माखीजा शिवसेनामहेश सुखरामानी शिवसेनाप्रभाग ७संघमित्रा हजारे शिवसेनाअश्विनी निकम शिवसेनादुर्गा राय शिवसेनासुचित्रा सिंह भाजपप्रभाग ८छाया अडसूळ भाजपज्योती पाटील भाजपसंजय सिंह भाजपराजेश वधारिया भाजपप्रभाग ९डिंपल ठाकूर शिवसेनादीपा पंजाबी भाजपआकाश चक्रवर्ती शिवसेनाप्रभाग १०रविंद्र निकम शिवसेनाराजश्री चौधरी शिवसेनाभावना गिडवानी भाजपराजेंद्र चौधरी शिवसेना.प्रभाग ११प्रीती माखीजा भाजपरवि जग्यासी भाजपकविता पंजाबी भाजपप्रवीण कृष्णानी भाजपप्रभाग १२सविता तोरणे अपक्षकैलास म्हात्रे भाजपज्योती पठीजा भाजपदीपक सिरवानी भाजपप्रभाग १३सूरज सोनकांबळे शिवसेनाज्योत्स्ना जाधव शिवसेनाकांता पवार शिवसेनाप्रदीप गोडसे शिवसेनाप्रभाग १४लीलाबाई आशान शिवसेनाराजेश चांपूर शिवसेनासाक्षी सुर्वे शिवसेनाचंद्रशेखर यादव शिवसेनाप्रभाग १५संगीता सपकाळे शिवसेनाइंदिरा पाटील शिवसेनाकाजल जग्यासी शिवसेनाअरुण आशान शिवसेनाप्रभाग १६दीप्ती दुधानी साई पक्षअनंता रूपचंदानी भाजपकांचन लुंड भाजपशंकर लुंड भाजपप्रभाग १७रविंद्र परमार भाजपनॅन्सी उदासी भाजपसुहाना जैस्वानी भाजपअमर लुंड भाजपप्रभाग १८अंजली साळवे काँग्रेससुरेखा सोनावणे वंचितविकास खरात वंचितराजेश वानखेडे भाजपप्रभाग १९विपुर मयेकर भाजपमीना सोंडे शिवसेनारत्नमाला दुर्गे भाजपराजू गोपलानी भाजपप्रभाग २०सुनीता काकडे भाजपललिता पाटील भाजपप्रधान पाटील भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.