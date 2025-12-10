उच्च शिक्षण आयोगाला नवीन अधिकार मिळणार! महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक सादर; हे नेमके काय आहे अन् तरतुदी कोणत्या?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेचे विधेयक क्रमांक ९८, २०२५ महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयात सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० प्रभावीपणे अंमलात आणणे आणि उच्च शिक्षण आणि संशोधनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विद्यापीठांचे प्रशासन आणि रचना मजबूत करणे आहे. मंत्री पाटील यांनी सादर केलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे (सुधारणा) कायदा, २०२५ नावाच्या या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत..विधेयकाचे प्रमुख मुद्देराज्य सरकारचा निरीक्षण करण्याचा अधिकारया दुरुस्तीअंतर्गत, राज्य सरकारला राज्य सरकारच्या उपसचिव पदापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत कोणत्याही संलग्न, घटक किंवा स्वायत्त महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठाची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल..Three Language Formula: तिसऱ्या भाषेला विरोध कायम! साहित्यिक, विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञांचा आक्रमक सूर.वित्त अधिकाऱ्याची पुनर्नियुक्तीविधेयकात अशी तरतूद आहे की वित्त आणि लेखा अधिकाऱ्याची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा तो किंवा ती निर्धारित वयोमर्यादा पूर्ण करेपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत केली जाईल. तो किंवा ती आता फक्त पाच वर्षांच्या आणखी एका कालावधीसाठी पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल..योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकारमहाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण आणि विकास आयोगाला आता विद्यापीठांनी वेळोवेळी सादर केलेल्या व्यापक समतापूर्ण योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.नवीन गट विद्यापीठाचा समावेशया विधेयकाद्वारे, वारणानगर, कोल्हापूर येथील वारणा विद्यापीठाचा अनुसूची ब च्या भाग २ मध्ये गट विद्यापीठ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे..खरेदीच्या बाबींमध्ये एकरूपता कायद्याच्या कलम ९८ मध्ये सुधारणा करून, सर्व खरेदीच्या बाबी आता एकसमान कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या जातील. शिवाय, कलम ९८ च्या उपकलम (१) मधील मजकूर, ज्यामध्ये प्रत्येक वस्तूचे वैयक्तिक मूल्य एका वेळी दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, तो काढून टाकण्यात आला आहे. .Mumbai News: रिक्षाचालक मुंबईच्या गतीचे हृदय! मंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन.कर्मचाऱ्यांची यादी कलम १०० अंतर्गत, इमारत आणि सार्वजनिक बांधकाम समिती आता विद्यापीठाच्या कामासाठी दहा ते बारा अनुभवी आणि पात्र वास्तुविशारद आणि इतर विशेष सल्लागारांचे एक पॅनेल तयार करेल. सरकारचा असाही विश्वास आहे की कायद्याच्या कलम ७१, ९८, १०० आणि १३५ मध्ये योग्य सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट हे सर्व उद्दिष्टे साध्य करणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.