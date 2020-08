जरा सांभाळून! मुंबईत सील केलेल्या इमारतींचा आकडा वाढतोय,आकडा बघून व्हाल हैराण

मुंबई: कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढताना दिसतोय. मुंबईला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी पालिकेनं विविध पातळीवर प्रयत्न केले आहेत. अशात एखाद्या इमारतीत रुग्ण आढळल्यावर ती इमारत पालिकेकडून सील केले जाते. त्यात आता या आठवड्यात मुंबईतील सील केलेल्या इमारतींची संख्या तब्बल 434 ने वाढली आहे. शनिवारी मुंबईतील 5 हजार 361 इमारतींमध्ये कोविड रुग्ण आढळल्यानं त्या सील करण्यात आल्या होत्या. 21 ऑगस्टपर्यंत ही संख्या 5 हजार 795 वर पोहोचली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आता पर्यंत 19 हजार इमारती आणि 898 वस्त्यांमधील रुग्णांनी कोविडवर मात केली आहे. मुंबईत 15 ऑगस्टला 5 हजार 361 इमारतींमध्ये कोविडचे रुग्ण आढळल्याने त्या सील करण्यात आल्या होत्या. त्यात 2 लाख घरातील 7 लाख 50 हजार नागरिकांच्या दैनंदिन वावरावर प्रतिबंध आला होता. शुक्रवार म्हणजेच 21 ऑगस्टपर्यंत 5 हजार 795 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. त्यात 8 लाखांहून अधिक नागरिक राहत असून 2 लाख 20 हजार घरे आहेत. सर्वाधिक सील केलेल्या इमारतींची संख्या बोरीवली, अंधेरी पूर्व आणि कांदिवली या पश्‍चिम उपनगरांमधील परिसरातील आहे, अशी माहिती महापालिकेकडून प्रसिध्द करण्यात आली आहे. हेही वाचाः मुंबईत कोरोनाचे गंभीर रुग्ण अधिक, मृत्युदर कमी करण्यासाठी पालिकेचा प्रयत्न इमारतींबरोबरच प्रतिबंधित केलेल्या वस्त्यांची संख्याही या कालावधीत 38 ने वाढली आहे. 15 ऑगस्टला 570 वस्त्या आणि चाळी सील करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारपर्यंत ही संख्या 608 वर पोहचली आहे. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे सील केलेल्या वस्त्यांमधील नागरिकांची संख्या कमी झाली आहे. 15 ऑगस्टला 40 लाख 63 हजार नागरिक सील वस्त्यांमध्ये राहात होते. तर शुक्रवारपर्यंत ही संख्या 38 लाख पर्यंत खाली आली आहे. अधिक वाचाः KYCच्या नावाखाली जीएसटी अधिकाऱ्याला तब्बल २ लाखांचा गंडा जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. सद्यपरिस्थितीत इमारत आणि वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या रुग्णांची स्वतंत्र आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी सील झालेल्या इमारतींची वाढलेली संख्या पाहता इमारतीमधील रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे अधोरेखित होते. सर्वात जास्त सील इमारती आणि प्रतिबंधित क्षेत्र सील इमारती बोरीवली - 600

अंधेरी जोगेश्‍वरी पूर्व - 551

कांदिवली - 469 प्रतिबंधित वस्त्या

दहिसर - 64

कुर्ला - 60

भांडूप विक्रोळी - 57 (संपादनः पूजा विचारे) Updated list of building sealed by the BMC mumbai august 23

