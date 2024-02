Accident News: बसने दिली अनेक वाहनांना धडक, एकाचा मृत्यू

Accident News: खोपटा कोप्रोली मार्गावर भरधाव वेगाने आलेल्या एन एम एम टी ने दोन मोटरसायकल स्वारांसह एका टेम्पोला धडक देऊन मोठा अपघात झाला आहे. या अपघातात एका मोटरसायकल स्वाराचा मृत्यू झाला असून दुसऱ्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे त्याच्या डोक्याला आणि पायाला मोठी दुखापत झाली असून त्याचीही तब्येत चिंताजनक आहे. (There, the tempo in front of the electric hardware shop hit the youth who was riding the scooter.)