Electricity Rate: वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! वीजदरात कपात; दिवसा वीज वापरणे स्वस्त होणार, किती दर कमी केले?

मुंबई : बोरिवली येथे स्थानिक भाजप आमदार संजय उपाध्याय आणि वीज पुरवठादारांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत बीएमसी, टाटा पॉवर आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सहभागी होते.ही अशा प्रकारची पहिलीच आणि एक ऐतिहासिक बैठक होती, ज्यामध्ये जनतेच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण आणि भविष्यातील योजना यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. .या बैठकीनंतर संजय उपाध्याय यांनी अशी घोषणा केली की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे, येत्या काही दिवसांत मुंबईकरांनी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वापरलेल्या विजेचा प्रति-युनिट दर ५५ पैशांनी कमी केला जाईल. बैठकीदरम्यान, नागरिकांच्या विशेषतः महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, शहरातील अंधारलेल्या उद्यानांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी तातडीने नवीन पथदिवे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..स्मार्ट मीटर्सबाबतच्या तक्रारींचे निवारण केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, स्मार्ट मीटर्सच्या अंमलबजावणीनंतर, ग्राहकांना वापरलेल्या विजेच्या प्रत्येक युनिटमागे थेट आर्थिक लाभ मिळेल. या वर्षी प्रति युनिट ५५ पैशांची सवलत दिली जाईल, जी पुढील वर्षी आणखी वाढवली जाईल. हा लाभ थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केला जाईल आणि त्यांच्या वीज बिलामध्येही तो दिसून येईल..शहरातील विविध ठिकाणी वीज मीटरचे अनधिकृत वितरण, तसेच टाटा आणि अदानी यांच्या उच्च-दाबाच्या वीज वाहिन्यांच्या अगदी खालीच रहिवाशांनी केलेली बेकायदेशीर अतिक्रमणे यांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीने, या विशिष्ट भागांमध्ये वीज पुरवठ्याशी संबंधित नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत..या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर पंपांचे वाटप केले जात आहे; यामुळे त्यांच्या घरांना आणि शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज पुरवठा होणे सुनिश्चित होत आहे. उत्पादन खर्चात होणाऱ्या या कपातीचे फायदे 'स्मार्ट मीटर'च्या अंमलबजावणीद्वारे शहरी ग्राहकांपर्यंतही पोहोचवले जाणार आहेत. या उपाययोजनांमुळे वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारेल आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी पूर्ण अपेक्षा आहे..अनेकदा, बीएमसी आणि विविध नागरी सेवा पुरवठादार संस्था यांसारख्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो; यामुळे नव्याने बांधलेले रस्ते पुन्हा खोदले जातात आणि परिणामी, रस्त्यांची संरचनात्मक अखंडता धोक्यात येते. भविष्यात वारंवार रस्ते खोदण्याची गरज भासू नये या उद्देशाने, रस्त्यांच्या बांधकामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच सर्व नागरी सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी आपली संबंधित कामे पूर्ण करावीत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला..विधानसभेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेचा उल्लेखही या बैठकीदरम्यान करण्यात आला. सौर आणि पवन ऊर्जेला चालना देणाऱ्या सरकारच्या धोरणांमुळे, वीज निर्मितीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.