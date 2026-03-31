Vande Bharat: ‘वंदे भारत’च्या डब्यांची संख्या वाढणार! 'या' रेल्वेच्या वेळापत्रकातही बदल, प्रशासनाचा निर्णय; वाचा सविस्तर

मुंबई : पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महत्त्वाच्या गाड्यांमध्ये तात्पुरते बदल जाहीर केले आहेत. त्यानुसार वंदे भारत एक्स्प्रेस १६ ऐवजी २० डब्यांसह धावणार आहे, तर मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद कर्णावती एक्स्प्रेस वांद्रे टर्मिनस येथे हलविण्यात येणार आहे..पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक २२९६१/६२ मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्स्प्रेस १ एप्रिल ते २७ एप्रिल २०२६ या कालावधीत चार अतिरिक्त डबे जोडून २० डब्यांच्या रेकने चालविण्यात येणार आहे. तसेच ट्रेन क्रमांक १२९३३/३४ कर्णावती एक्स्प्रेस याच कालावधीत मुंबई सेंट्रलऐवजी वांद्रे टर्मिनस येथून सुटेल आणि तेथेच प्रवास समाप्त करेल..ट्रेन क्रमांक १२९३३ कर्णावती एक्स्प्रेस दुपारी १.५५ वाजता वांद्रे टर्मिनसवरून सुटेल, तर ट्रेन क्रमांक १२९३४ कर्णावती एक्स्प्रेस १२.३० वाजता वांद्रे टर्मिनस येथे पोहोचेल. मधील सर्व स्थानकांच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..प्रवाशांनी या तात्पुरत्या बदलांची नोंद घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात आले आहे. गाड्यांचे वेळापत्रक, थांबे आणि डब्यांची संरचना याबाबत सविस्तर माहिती रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.