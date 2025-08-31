Ganesh Festival 2025 : वसईच्या शिरवलीत गणेशोत्सवात ८३ वर्षांची सारीपाट परंपरा

विरार : गणेशोत्सवात रात्री जागरण करून गणपती जागवला जातो अशी प्रथा आजही ग्रामीण भागात पाळली जात आहे. रात्र जागवण्यासाठी कधी भजन,कधी कीर्तन होत असतानाच वसई तालुक्यातील शिरवली गावात सारीपाटाचा डाव मांडला जात असून पालघर जिल्हात याच गावात हा खेळ खेळला जात असल्याने वसईत हा कुतुहालाचा विषय ठरला आहे. खेळाची ही परंपरा जपण्यासाठी कुटुंबातील व्यक्तीं बरोबरच गावातील लोक सारीपाटाचा डाव मांडून ही परंपरा जपत आहेत. .सारीपाटा बाबत आपल्याला पहिल्यांदा समजले ते जय मल्हार आणि महाभारत या मालिकेमुळे महाभारत काळात खेळा जाणारा हा खेळ आजही ग्रामीण भागात जपला असून तो गणपती उत्सवात खेळला जात आहे. महाभारतात खेळला गेलेला सारीपाट (द्यूत) हा खेळ ज्या खेळाचे दर्शन आताच्या काळात जय मल्हार मालिकेतुन अवघ्या महाराष्ट्राला झाले. तो सारीपाट खेळ गणेशोत्वाच्या दिवसात वसईतील शिरवली या गावात खेळाला जात आहे. मागील 8३ वर्षांपासून दर गणेशोत्सवात हा खेळ खेळाला जात असून आजही ही परंपरा सुरू मोकाशी कुटुंबात सुरु आहे. या कुटुंबाच्या गणपतीचे हे १०३ वे वर्ष आहे. सारीपाटाचा खेळ कै . विट्टल तुकाराम मोकाशी यांनी सुरु केली होती. ती आज हि जोपासली जात आहे. .महत्वाचे म्हणजे हा खेळ पालघर जिल्हात एकमेव फक्त शिरवली गावात व गणेशोत्वातच खेळाला जातो. या खेळासाठी कापडी सारीपाट वापरला जात असून सोंगट्या म्हणून लाकडी सोंगट्यांचा वापर केला जातो. लाकडी सोगटया कापडी पटावर ठेऊन हा खेळ सुरु होतो. तसेच फासे म्हणून कवड्याचा वापर केला जातो. ज्या प्रमाणे खेळाडू कवड्याचे दान घेतो त्या दानानुसार सोगटी पटावर चालवली जाते.हा खेळ दोन गटात खेळवला जात असल्यामुळे ज्या गटाच्या सोंगट्या सारीपाटाच्या मध्यभागी जातील तो गट विजयी होतो. तर एका गटाने सोगटी मारल्यानंतर दुसऱ्या विरोधी गटाने त्या गटाची सोगटी मारली तर हा खेळ बरोबरीत सूटतो. तर काही वेळा दान जास्त पडल्यामुळे भूत उठते त्या वेळी या खेळाला मोठी गंमत येते. .या खेळात एक डाव पूर्ण होण्यासाठी ४ तास लागतात. विशेष म्हणजे या खेळात पैश्याचा वापर केला जात नाही. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात व एक उत्सव म्हणून मागील अनेक वर्षा पासून गणपतीत जागर व्हावा म्हणून करमणुकी साठी हा खेळ खेळला जातो. आता आधुनिक काळात तरुणांच्या हातात स्मार्टफोन असताना सुद्धा मोकाशी परिवारातील तरुणांनी ही परंपरा जोपासली आहे..आमच्या घरच्या गहाणपतीला १०३ वर्षे झाली असून सारीपाट खेळण्याचे हे ८३ वे वर्ष आहे. लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सुरु करून सारे गाव एकत्र करण्याचा प्रयत्न त्या काळी केला होता. त्यावेळी सुरु झालेली गणपतीची परंपंरा आमची तरुण पिढी आज हि जपत आहे. कै . विट्टल तुकाराम मोकाशी यांनी गणपतीची प्रथम स्थापना करून हा सण सुरु केला त्यानंतर त्यांनी गावात हनुमान जयंती सुरु केली आणि गावात नाटय परंपरा सुरु झाली ती आज हि सुरु आहे. या सर्व उत्सवात मोकाशी ,भोईर आणि उबाळे कुटुंब दरवर्षी सहभागी होत असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.