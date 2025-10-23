वसई किल्ल्यावर शिवरायांच्या पोषाखात फोटो काढताना अडवलं, हिंदी भाषिक सुरक्षा रक्षकाचा मराठीत बोलण्यास नकार; VIDEO VIRAL

मुंबईत मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे. अमराठी लोक मराठी शिकत नसल्याचा आणि मराठीला विरोध करत असल्याचा आरोप सातत्यानं होतो. याआधीही अमराठी लोकांच्या मुजोरीचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. आता असाच एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. वसई किल्ल्यावरचा हा व्हिडीओ असून यात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा पोशाख घातलेल्या तरुणाला तिथल्या सुरक्षा रक्षकानं अडवल्याचं दिसतंय. त्यानंतर संबंधित सुरक्षा रक्षक हिंदीत बोलत असल्यानं तरुणाने त्याला खडसावलं..मराठी तरुण आणि सुरक्षा रक्षक यांच्यातल्या वादाचा व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे. तरुण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशभूषेत वसई किल्ल्यावर फोटो काढत होता. त्यावेळी सुरक्षा रक्षकाने त्याला अडवलं आणि फोटोशूट करू नये असं सांगितलं. तेव्हा सुरक्षा रक्षकानं मराठीऐवजी हिंदीत बोलायला सुरुवात केली. त्याला मराठीत बोलायला सांगितलं असता नकार दिला..बातम्या पेरून मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आलेला, आता घोटाळ्यातून वाचण्यासाठी माझ्याबद्दल खोटं पसरवतोय; धंगेकरांची आणखी एक पोस्ट.वसई किल्ल्यावर असलेल्या सुरक्षा रक्षकाला मराठी भाषाच बोलता येत नसल्यानं फोटोशूटसाठी आलेला मराठी तरुण संतापला. मराठी भाषेवरून दोघांमध्ये वादही झाला. मी हिंदीत बोललो तुमच्याशी, मग तुम्हीही मराठीत बोलून आदर करायला हवं नाही..मराठी बोलता येत नाही. भाईगिरी करून तू यांना घेऊन आलायस. वसई किल्ल्यावर व्हिडीओ बनले पाहिजेत, इथं कपल्स येऊन कसलेही चाळे करतात तेव्हा अडवत नाहीत. मराठी शिकून यायचं, त्याशिवाय यायचं नाही आमच्याकडे असा इशाराही तरुणाने दिला..वसई किल्ल्यावर असलेल्या सुरक्षा रक्षकाचं नाव ब्रिजेश कुमार गुप्ता असं आहे. अमराठी माणूस आपल्या गडकिल्ल्यांवर सुरक्षा रक्षक म्हणून नेमले जातायत यावरूनही आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. व्हिडीओच्या कमेंटमध्ये अनेकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तरुणाने म्हटलं की, मला मराठी येत नाही असं मुजोरपणे सुरक्षा रक्षक सांगतोय, मराठी माणसाला थांबवतोय. पण त्याचवेळी किल्ल्यावर सुरु असणाऱ्या अश्लील चाळे आणि इतर वाईट गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.