वसई किल्ल्यावर शिवरायांच्या पोषाखात फोटो काढताना अडवलं, हिंदी भाषिक सुरक्षा रक्षकाचा मराठीत बोलण्यास नकार; VIDEO VIRAL

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पोषाखात वसई किल्ल्यावर फोटोशूट करणाऱ्या तरुणाला हिंदी भाषिक सुरक्षा रक्षकानं अडवल्यानं आता नव्या वादाला तोडं फुटलं आहे. सुरक्षा रक्षकानं मराठीत बोलण्यासही नकार दिला.
मुंबईत मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे. अमराठी लोक मराठी शिकत नसल्याचा आणि मराठीला विरोध करत असल्याचा आरोप सातत्यानं होतो. याआधीही अमराठी लोकांच्या मुजोरीचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. आता असाच एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. वसई किल्ल्यावरचा हा व्हिडीओ असून यात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा पोशाख घातलेल्या तरुणाला तिथल्या सुरक्षा रक्षकानं अडवल्याचं दिसतंय. त्यानंतर संबंधित सुरक्षा रक्षक हिंदीत बोलत असल्यानं तरुणाने त्याला खडसावलं.

