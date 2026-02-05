मुंबई

VVMC: वसई विरारच्या महापौरांना पालिकेच्या गाडी ऐवजी ७५ हजार रुपये वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता, तर महापौर निवासस्थानाचा पत्ताच नाही

Vasai-Virar Mayor: वसई विरारच्या महापौरांना पालिकेच्या गाडी ऐवजी ७५ हजार रुपये वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता दिला जात आहे. तसेच गेल्या १५ वर्षांपासून पालिकेचे निवासस्थानही तयार नसल्याचे समोर आलेले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
संदीप पंडित

विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना नियमानुसार विविध सोयीसुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. महापौर यांना वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता म्हणून दर महिन्याला ७५ हजार रुपये दिल्या जातील. तसेच उपमहापौर यांना ६५ हजार, स्थायी समिती सभापती ५५ हजार, विरोधी पक्षनेता आणि सभागृह नेत्याला ५० हजार, तर इतर सर्व सभापतींना वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता म्हणून प्रत्येक महिन्याला ४५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. एका बाजूला महापौरांना पालिकेचे वाहन नसतानाच दुसऱ्या बाजूला गेल्या १५ वर्षात महापौरांना पालिकेचे निवासस्थानही तयार करण्यात आलेले नाही.

