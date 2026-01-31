मुंबई

VVMC: तब्बल १० वर्षांनंतर दिसणार विरोधी पक्ष नेत्याचा चेहरा, 'या' प्रतिनिधींची नावे चर्चेत; वसई-विरार महापालिकेत काय घडणार?

VVMC Opposition Leader: वसई-विरार महापालिकेl २०१५ नंतर आता विरोधी पक्षनेता असणार आहे. यासाठी तीन नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
संदीप पंडित

विरार : वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत विरोधी पाशाला २५ जागा मिळाल्याने त्यावेळी पालिकेत विनायक निकम हे विरोधीपक्ष नेता म्हणून स्थानापन्न झाले होते. परंतु दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधी पाशाला अवघ्या ६ जागा मिळाल्याने त्यावेळी विरोधीपक्ष नेता निवडण्यात आला नव्हता, त्यामुळे आता थेट २०१५ नंतर म्हणजेच १० वर्षानंतर महापालिकेत विरोधी पक्षनेता असणार आहे.

